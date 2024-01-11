Борис Джонсон спростував тезу Арахамії, що Лондон зірвав перемовини з Росією.

Він стверджує, що під час свого візиту до Києва висловлював стурбованість через можливі умови угоди України з Росією й обіцяв, що Британія підтримає Київ «на тисячу відсотків».

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав «повною маячнею і російською пропагандою» твердження про те, що навесні 2022 року він нібито «заборонив» Президентові України Володимирові Зеленському домовлятися про мир із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Times.

Нагадаємо, що вперше таку тезу озвучив лідер фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія під час інтерв’ю Наталії Мосейчук у листопаді 2023 року. Відповідаючи на питання про російсько-українські перемовини в Стамбулі у березні 2022 року, інтерв’юйований тоді заявив: «Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати – і давайте будемо просто воювати».

Як зазначає британське видання, останнім часом офіційна Москва неодноразово звинувачувала Джонсона, який залишив посаду прем'єра восени 2022 року, в тому, що саме він несе відповідальність за зрив мирних домовленостей, які були попередньо досягнуті на перемовинах у Стамбулі. Про те, що британський прем'єр нібито заборонив Зеленському підписувати угоду, прямо заявляла офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова. Російський президент Путін звинувачував як Захід, так і владу України в тому, що угода не була підписана, хоча не згадував про Джонсона.

Сам Джонсон в інтерв'ю The Times сказав, що під час свого візиту до Києва висловлював стурбованість через можливі умови угоди України з Росією й обіцяв, що Британія підтримає Київ «на тисячу відсотків». При цьому ні про яку «заборону» з його боку не йшлося – Джонсон підкреслив лише, що не був упевнений у можливості будь-якої угоди з російським президентом.

Тепер же Давид Арахамія у коментарі для англійських ЗМІ запевняє, що російська сторона навмисно спотворила сенс його слів і що він не говорив про якісь накази чи вимоги з боку Джонсона. Слова про те, що треба «просто воювати», за його словами, британський прем'єр сказав не в контексті обговорення мирних домовленостей, а під час обговорення воєнної стратегії.