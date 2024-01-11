Борис Джонсон спростував тезу Арахамії, що Лондон зірвав перемовини з Росією.

Він стверджує, що під час свого візиту до Києва висловлював стурбованість через можливі умови угоди України з Росією й обіцяв, що Британія підтримає Київ «на тисячу відсотків».

 

 

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав «повною маячнею і російською пропагандою» твердження про те, що навесні 2022 року він нібито «заборонив» Президентові України Володимирові Зеленському домовлятися про мир із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Times.

 

Нагадаємо, що вперше таку тезу озвучив лідер фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія під час інтерв’ю Наталії Мосейчук у листопаді 2023 року. Відповідаючи на питання про російсько-українські перемовини в Стамбулі у березні 2022 року, інтерв’юйований тоді заявив: «Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати – і давайте будемо просто воювати».

 

Як зазначає британське видання, останнім часом офіційна Москва неодноразово звинувачувала Джонсона, який залишив посаду прем'єра восени 2022 року, в тому, що саме він несе відповідальність за зрив мирних домовленостей, які були попередньо досягнуті на перемовинах у Стамбулі. Про те, що британський прем'єр нібито заборонив Зеленському підписувати угоду, прямо заявляла офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова. Російський президент Путін звинувачував як Захід, так і владу України в тому, що угода не була підписана, хоча не згадував про Джонсона.

 

Сам Джонсон в інтерв'ю The Times сказав, що під час свого візиту до Києва висловлював стурбованість через можливі умови угоди України з Росією й обіцяв, що Британія підтримає Київ «на тисячу відсотків». При цьому ні про яку «заборону» з його боку не йшлося – Джонсон підкреслив лише, що не був упевнений у можливості будь-якої угоди з російським президентом.

 

Тепер же Давид Арахамія у коментарі для англійських ЗМІ запевняє, що російська сторона навмисно спотворила сенс його слів і що він не говорив про якісь накази чи вимоги з боку Джонсона. Слова про те, що треба «просто воювати», за його словами, британський прем'єр сказав не в контексті обговорення мирних домовленостей, а під час обговорення воєнної стратегії.

11.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
686-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки) та Мар’їнському (відбито 15 атак) напрямках.
10.01.24 | | Україна
685-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак), Мар’їнському та Херсонському (відбито по 12 атак) напрямках.
09.01.24 | | Україна
684-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Лиманському (відбито 4 атаки) напрямках.
08.01.24 | | Україна
683-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
07.01.24 | | Україна
Данська модель ШІ з високою точністю прогнозує тривалість життя конкретної людини.
На запитання "чи помре ця людина через чотири роки?" модель дала правильну відповідь у 78% випадків.
07.01.24 | | Наука
Український П’ємонт: мобілізація (3)
Іван Банах
Усуси і 1917 рік: цісар Карл і Вільгельм фон Габсбурґ, Андрей Шептицький і Василь Вишиваний, Мата Харі і Ремарк, Роммель і Муссоліні, Тарновський і Турянський
06.01.24 | | Минуле
Прискорене уповільнення
Василь МАХНО
Ми дожилися до того моменту, коли гравітація часу вельми ущільнилася. Рух – прискорився. Гострота сприйняття – притуплюється
06.01.24 | | Дискурси
Сага про Війну
Володимир Сивохіп
Війна — це не тільки потрясіння через велику темряву, а й час, коли ми мусимо знайти майбутнє світло, особисту відвагу й усвідомити власний шлях до перемоги.
06.01.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.