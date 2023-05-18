Борис Джонсон планує приїхати до Львова.

Прем'єр-міністр Великої Британії (2019–2022) і великий друг України Борис Джонсон пообіцяв приїхати до Львова, аби особисто прийняти надане йому Львівським національним університетом імені Івана Франка звання Doctor Honorіs Causa настільки швидко, наскільки це буде можливо. Про це він заявив 17 травня у своєму відеозверненні до академічної спільноти Університету.

«Жодних перемовин з Путіним до перемоги України», – анонсував він головну тезу своєї майбутньої промови у Львові.

"Зараз для мене дуже важливо сказати вам (і я це вкотре підкреслю у запланованому виступі перед університетською спільнотою під час отримання цього почесного звання): багато людей говорять про війну в Україні і про переговори... Так, гаразд. Я не виключаю, що це допустимо, але за однієї умови: якщо – і тільки якщо – цим переговорам передуватиме перемога України, в якій жорстоке, варварське та незаконне вторгнення Владіміра Путіна в Україну буде повністю відбите, а його війська вигнані з України. Для мене це має бути передумовою будь-яких переговорів. Я хочу, щоб саме це підтримали західні держави.

На мою думку, дуже вагомо, щоб ми у Великій Британії та в інших країнах світу надали Україні те, що ви потребуєте, і зробили це якомога швидше, щоб досягти мети. Врешті-решт, ви боретеся за всіх нас, а не тільки за свободу і демократію України, що – звісно – дуже важливо. Та, крім того, ви боретеся за принципи свободи в усьому світі, і ми повинні вам за це подякувати", – сказав Борис Джонсон.