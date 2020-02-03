Померла голова Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко.

Вночі на понеділок, 3 лютого, на 85-му році життя померла Валентина Шевченко – відома діячка радянської України, єдина жінка, яка очолювала президію Верховної Ради УРСР (1984–1990).

Про це повдіомляє аґенція УНІАН.

Валентина Шевченко недужала й лікувалася в клініці “Феофанія”.

Згідно з попередньою інформацією, Шевченко поховають на Байковому кладовищі поруч із її чоловіком.

Голова ВР Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким від імені Верховної Ради. "Це дійсно значуща постать в історії нашої держави. Висловлюю свої співчуття сім’ї, близьким і друзям", – сказав він.

Валентина Шевченко (Соляник) народилася 12 березня 1935 року в родині шахтаря в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Чотири роки пропрацювала заступником міністра освіти, потім два роки – заступником голови в Українському товаристві дружби та культурних зв’язків із зарубіжними країнами, 10 років (з 1975 по 1985 роки) – заступницею голови президії Верховної Ради УРСР.

У 1985 році її обрали головою Верховної Ради УРСР.

Після розвалу Радянського Союзу Шевченко пішла з політики. Втім, майже до смерті займалася різноманітними гуманітарними проєктами.

Українська телеведуча Мирослава Барчук, донька Ніли Крюкової, критикує офіційних осіб України за надмірне вихваляння Валентини Шевченко.

“Одна з найбільш реакційних, підлих і жорстких керівників радянської України. У неї була репутація "залізного чобота" щодо діячів культури, акторів, пригнічення усякого вільнодумства. Примус студентів іти на першотравневий парад під час радіації 1986 року – це і її відповідальність також”, – написала пані Мирослава.