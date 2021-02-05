СБУ відкрила справу проти аґітаторів, котрі виступали за відродження республік СРСР.

 

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності осередку проросійських сепаратистів у Запорізькій області. Аґітатори пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади.

 

Як ідеться у повідомленні СБУ, вони провадили свою діяльність на замовлення російських кураторів.

 

 

Згідно з даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР". За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя".

 

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів. Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади.

 

Група не намагалася приховувати свою діяльність: осередок згорнули після того, як радянці написали листа до органів влади.

 

"Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР. Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню «виборів»", – поінформували в СБУ.

 

У фігурантки справи під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

 

СБУ відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 

 

05.02.2021

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