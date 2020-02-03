Соціологія: Скандал із прослуховуванням надкусив довіру до Гончарука.

 

Рейтинг довіри до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, згідно з результатами соціологічних опитувань, знизився після оприлюднення аудіозаписів з обговоренням компетентності Президента України Володимира Зеленського.

 

 

Про це свідчать результати дослідження Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень, оприлюднені 3 лютого.

 

Згідно з результатами опитування, варіант відповіді "зовсім не довіряю" або "скоріше не довіряю" обрали 65,5% респондентів. Довіру прем'єр-міністру висловили 23,5%. Баланс довіри становить -42%.

 

Також 38,5% опитаних заявили, що почали гірше ставитися до Гончарука після оприлюднення аудіозаписів. Ніяк не змінилося ставлення до прем'єр-міністра у 46,9% опитаних, а 1,8% респондентів повідомили, що аудіозаписи поліпшили їхнє ставлення до Гончарука.

 

Дослідження проводили ЦСМ і Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року. Опитано 2003 респондентів віком понад 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95. Опитування проводили у вигляді індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента.

 

Як писав Z, 16 січня на невідомому до того моменту YouTube-каналі поширили аудіозапис, на якому коло осіб обговорює підготовку доповіді Президенту, а також формує аргументацію щодо причин підвищення курсу гривні і наслідків. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення Президента в економіці.

 

03.02.2020

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