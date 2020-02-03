Єрмак вірує, що вибори на окупованому Донбасі будуть успіхом України.

Помічник Президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній "нормандській" зустрічі українська сторона зможе домовитися про проведення місцевих виборів на всій території країни водночас із окупованим нині Донбасом, і вони стануть перемогою Уураїни.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі "KRYM – Критичне мислення".

"Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими законами пройшли по всій території України наприкінці жовтня", – сказав він.

Помічник Президента нагадав, що, згідно з українським законодавством, вибори не є можливі, якщо на територіях перебувають іноземні збройні формування, отож українська сторона порушуватиме питання, щоб отримати контроль над кордоном до виборів.

"Президент Зеленський сказав в Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству", – зазначив він.

При тім Андрій Єрмак упевнений в успіху справи."Може, хтось вважає, що це занадто оптимістично. Але колись говорили, що нереально повернути Сенцова. Але Президент же це зробив»", – затявся близький радник Зеленського.

Понад те, Єрмак певен, що позиція з виборами – сильна. "У нас є два шляхи: здатися, прийняти чиїсь умови гри — або бути сильними і щоб тебе поважали. І наш шлях другий", – каже він.

Єрмак також хвалиться відчуттям моральної правоти й не вірить у те, що завершення війни по-справжньому хотів Порошенко.

"Коли люди бачать, ми дійсно хочемо захистити і повернути наші території, у нас немає інших інтересів... Дуже важко людям, навіть тим, які не поділяють наше ставлення... Але це дуже потужна емоційна зброя, яка дає нам можливість рухатися вперед. І результат цього – два обміни, які відбулися. Це і розведення в 4 точках. І я думаю, що ми цей темп не будемо зменшувати", – арґументував він.