Львів визнали найкращим містом для бізнес-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі.

 

 

Львів отримав відзнаку 8-ї щорічної церемонії нагородження CEE Business Services Summit & Awards як найкраще місто для бізнес-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі в категорії міст, що розвиваються. Про це повідомив на своїй fb-сторінці начальник управління інвестицій та проєктів ЛМР Роман Старецький.

 

Львів обійшов у цій номінації угорське місто Дебрецен, литовські міста Клайпеда та Каунас, а також словацьке місто Кошице.

 

«Це насправді велике досягнення для міста Львова. Ми перемогли в номінації міст, що розвиваються, а це демонструє наші хороші перспективи для потенційних інвесторів у наше місто», – написав Роман Старецький.

 

 

За його словами, на cаміті, що передував церемонії нагородження, учасники й журі підкреслювали потенціал Львова й висловлювали зацікавленість. З-поміж переваг Львова серед міст Центрально-Східної Європи, на які робила ставку команда, подаючи заявку на номінацію, він назвав потенціал молодих талантів, чудове географічне розташування, інфраструктурний розвиток міста, велику кількість вищих навчальних закладів і навчальних програм, а також історії успіхів існуючих компанії у сфері аутсорсингу бізнес-процесів.

 

Саміт CEE Business Services & Awards традиційно проводять у Варшаві наприкінці січня. Місто Львів було вдруге номіноване на цю нагороду. Загалом цьогоріч у заході взяли участь понад 320 топ-менеджерів із 23 країн, а також більш ніж 75 міжнародних фірм із Західної Європи, Скандинавії, США, Великобританії та Індії, які зацікавлені у створенні, розширенні та оптимізації центрів бізнес-послуг у Центральній і Східній Європі.

 

31.01.2020

До теми

Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20 | | Наука
Трампова «оборудка століття»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Оборудкою століття» назвав Дональд Трамп ним же запропонований план мирного врегулювання на Близькому Сході. Чи дійсно він такий знаменний? Яка роль у його реалізації належить іншим державам, зокрема Росії?
31.01.20 | | У світі
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука
«Відвернутися від Просвітництва»
Ральф Гертвіґ, директор Інституту досліджень освіти імені Макса Планка, критикує наджинг як спробу змінити поведінку людину з допомогою психологічних трюків.
30.01.20 | | Наука
Не боятися сміятися
Наталя Терамае
Неполіткоректна сатира стібеться не тільки з ворога, вона висміює нейтральних гравців театру воєнних дій. І головне – вона жартує про саму українську армію. Але не тільки це. «Наші котики» стібуться із самого жанру «комедія».
29.01.20 | | Штука
Карова дама
Наталія Кобринська
22 січня минуло сто років як відійшла з цього світу Наталя Кобринська. В пам'ять про письменницю і феміністку пропонуємо коротке її оповідання.
29.01.20 | | Минуле
Українці – єдина нація
Віталій Портников
Треба, щоб на всій нашій території українці відчували себе українцями. Без цього ми залишимося на периферії сучасної європейської історії. І можемо потрапити на периферію євразійської.
28.01.20 | | Україна
До Моцарта на уродини
Марта Кузій-Андрущак
Знаменита увертюра до опери «Чарівна Флейта» – це фактично гімн масонству, як зрештою і ціла опера, яка є заповітом Моцарта людству: любіть людей та дивуйтеся життю, незважаючи на перешкоди, бо хто борець, той здобуває світ! 
28.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.