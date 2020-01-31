Львів визнали найкращим містом для бізнес-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі.

Львів отримав відзнаку 8-ї щорічної церемонії нагородження CEE Business Services Summit & Awards як найкраще місто для бізнес-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі в категорії міст, що розвиваються. Про це повідомив на своїй fb-сторінці начальник управління інвестицій та проєктів ЛМР Роман Старецький.

Львів обійшов у цій номінації угорське місто Дебрецен, литовські міста Клайпеда та Каунас, а також словацьке місто Кошице.

«Це насправді велике досягнення для міста Львова. Ми перемогли в номінації міст, що розвиваються, а це демонструє наші хороші перспективи для потенційних інвесторів у наше місто», – написав Роман Старецький.

За його словами, на cаміті, що передував церемонії нагородження, учасники й журі підкреслювали потенціал Львова й висловлювали зацікавленість. З-поміж переваг Львова серед міст Центрально-Східної Європи, на які робила ставку команда, подаючи заявку на номінацію, він назвав потенціал молодих талантів, чудове географічне розташування, інфраструктурний розвиток міста, велику кількість вищих навчальних закладів і навчальних програм, а також історії успіхів існуючих компанії у сфері аутсорсингу бізнес-процесів.

Саміт CEE Business Services & Awards традиційно проводять у Варшаві наприкінці січня. Місто Львів було вдруге номіноване на цю нагороду. Загалом цьогоріч у заході взяли участь понад 320 топ-менеджерів із 23 країн, а також більш ніж 75 міжнародних фірм із Західної Європи, Скандинавії, США, Великобританії та Індії, які зацікавлені у створенні, розширенні та оптимізації центрів бізнес-послуг у Центральній і Східній Європі.