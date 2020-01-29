Уродженка Львова стала лауреаткою літературної премії миру.

Письменниця зі Львова Олена Лань стала лауреаткою Міжнародної літературної премії миру за 2020 рік. Про це повідомила «Літературна газета».
Олена Лань – письменниця та журналістка. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка. Є авторкою книг «Бурдебач» та «Бурдебач. Операція «Порятунок». Зараз мешкає у Празі.
Фото: mezivami.cz
Імена Послів миру – лауреатів цьогорічної премії – назвали Міжнародний Центр «Незалежне посольство миротворців» (Німеччина, голова міжнародного журі – д-р Ханс Вільгельм / Dr. H-J. Wilhelm); Міжнародний Арт-центр «Klas’s Arts Center San Francisco» (США, Сан-Франциско); Асоціації «Міст Пегасу» / Pegasus Brücke FBG та «Форум миру» (Німеччина, Франкфурт-Берлін, члени журі – Jochen Schmija, Gudrun Karpen).
Окрім Олени Лань, цьогорічними лауреатами стали Тетяна Дзюба, Сергій Дзюба, Богдан Сушинський, Юрій Работін (Україна), Олена Ананьєва (Україна-Німеччина) та Михайло Блехман (Україна-Канада).
Міжнародною літературною премією миру нагороджують за визначну літературну, міжнародну, громадську діяльність письменників, перекладачів і вчених з різних держав, чиї високохудожні твори і духовний поклик, подвижницька популяризація кращих надбань світової літератури та культури об’єднують народи.29.01.2020