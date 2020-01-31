ПАРЄ зажадала від Росії «покласти край її військовому втручанню» на сході України

Також Парламентська асамблея висловила стурбованість порушенням прав людини в Росії.

 

 

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії «покласти край її військовому втручанню» на сході України. Про це йдеться в тексті резолюції, схваленій в четвер, 30 січня, на засіданні зимової сесії ПАРЄ в Страсбурзі і присвяченій моніторинговій процедурі Асамблеї в період з січня до грудня 2019 року.

 

У тексті документа лунає заклик до Москви «повністю виконати Мінські угоди» і «припинити підтримку незаконних збройних формувань» на Донбасі. Також у документі на Росію покладається провина за збиття малайзійського авіалайнера, який летів рейсом MH17 в 2014 році.  Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

У числі інших вимог ПАРЄ до РФ: відмовитися від незаконної анексії Криму, беззастережно і в повній мірі співпрацювати з Міжнародною слідчою групою (JIT) і нідерландською прокуратурою в притягненні до відповідальності винних у авіатрощі рейсу MH17. Москву також закликали припинити «повзучу анексію грузинських регіонів – Південної Осетії і Абхазії».

 

Нарешті, в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили тривогу в зв'язку зі загостренням негативних тенденцій в царині «демократії, верховенства закону і прав людини» в РФ. Окрім того, депутати Асамблеї очікують від російської сторони ефективних заходів щодо запобігання порушень прав ЛГБТ, зокрема в Чечні, і повноцінної співпраці з міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

 

Російська делегація, звісно, висловила незгоду з текстом резолюції. Так, депутат Держдуми Микола Рижак зазначив, що, незважаючи на протести Москви, Асамблея посилила формулювання, прийнявши в ході розгляду поправку, внесену делегацією України. «Ми категорично не згодні з текстом резолюції. У резолюції підкреслюється причетність Росії до аварії малайзійського рейсу MH17 в 2014 році, що не відповідає дійсності», – заявив член делегації, депутат Держдуми РФ від Чечні Шамсаїл Саралієв.

31.01.2020

До теми

Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука
«Відвернутися від Просвітництва»
Ральф Гертвіґ, директор Інституту досліджень освіти імені Макса Планка, критикує наджинг як спробу змінити поведінку людину з допомогою психологічних трюків.
30.01.20 | | Наука
Не боятися сміятися
Наталя Терамае
Неполіткоректна сатира стібеться не тільки з ворога, вона висміює нейтральних гравців театру воєнних дій. І головне – вона жартує про саму українську армію. Але не тільки це. «Наші котики» стібуться із самого жанру «комедія».
29.01.20 | | Штука
Карова дама
Наталія Кобринська
22 січня минуло сто років як відійшла з цього світу Наталя Кобринська. В пам'ять про письменницю і феміністку пропонуємо коротке її оповідання.
29.01.20 | | Минуле
До Моцарта на уродини
Марта Кузій-Андрущак
Знаменита увертюра до опери «Чарівна Флейта» – це фактично гімн масонству, як зрештою і ціла опера, яка є заповітом Моцарта людству: любіть людей та дивуйтеся життю, незважаючи на перешкоди, бо хто борець, той здобуває світ! 
28.01.20 | | Штука
Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20 | | Наука
XXI сторіччя
Хосе Марія Карраскаль
Панорама, яку представляє нам планета на початку другого десятиріччя XXI сторіччя, є попросту гнітючою. Що сталося? Що ми зробили зле?
28.01.20 | | Дискурси
Яка держава – така й Боржава
Андрій ЛЮБКА
За цифрами й розрахунками, схемами, звітами й експертними висновками варто підвести очі нагору й глянути на витончену лінію гір
28.01.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.