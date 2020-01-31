ПАРЄ зажадала від Росії «покласти край її військовому втручанню» на сході України

Також Парламентська асамблея висловила стурбованість порушенням прав людини в Росії.

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Росії «покласти край її військовому втручанню» на сході України. Про це йдеться в тексті резолюції, схваленій в четвер, 30 січня, на засіданні зимової сесії ПАРЄ в Страсбурзі і присвяченій моніторинговій процедурі Асамблеї в період з січня до грудня 2019 року.

У тексті документа лунає заклик до Москви «повністю виконати Мінські угоди» і «припинити підтримку незаконних збройних формувань» на Донбасі. Також у документі на Росію покладається провина за збиття малайзійського авіалайнера, який летів рейсом MH17 в 2014 році. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

У числі інших вимог ПАРЄ до РФ: відмовитися від незаконної анексії Криму, беззастережно і в повній мірі співпрацювати з Міжнародною слідчою групою (JIT) і нідерландською прокуратурою в притягненні до відповідальності винних у авіатрощі рейсу MH17. Москву також закликали припинити «повзучу анексію грузинських регіонів – Південної Осетії і Абхазії».

Нарешті, в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили тривогу в зв'язку зі загостренням негативних тенденцій в царині «демократії, верховенства закону і прав людини» в РФ. Окрім того, депутати Асамблеї очікують від російської сторони ефективних заходів щодо запобігання порушень прав ЛГБТ, зокрема в Чечні, і повноцінної співпраці з міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

Російська делегація, звісно, висловила незгоду з текстом резолюції. Так, депутат Держдуми Микола Рижак зазначив, що, незважаючи на протести Москви, Асамблея посилила формулювання, прийнявши в ході розгляду поправку, внесену делегацією України. «Ми категорично не згодні з текстом резолюції. У резолюції підкреслюється причетність Росії до аварії малайзійського рейсу MH17 в 2014 році, що не відповідає дійсності», – заявив член делегації, депутат Держдуми РФ від Чечні Шамсаїл Саралієв.