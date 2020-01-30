Сайт Нобеля виправив помилку з громадянством Франка.

У базі номінантів на Нобелівську премію на офіційному веб-сайті Нобелівської премії виправили помилку з країною походження Івана Франка, якою раніше було вказано Російську Федерацію. Про це повідомив на своїй fb-сторінці директор Музею Івана Франка у Львові Богдан Тихолоз.

«УВАГА! Маленька, але дуже важлива ПЕРЕМОГА! Помилку з громадянством Івана Франка на офіційному веб-сайті Нобелівської премії ВИПРАВЛЕНО! Тепер у базі даних номінантів на Нобелівську премію з літератури за 1916 рік зазначено країну проживання Івана Франка: AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA) (що відповідає історичній правді).

І жадних тобі "Russian Federation"!» – написав Богдан Тихолоз.

Нагадаємо, напередодні Богдан Тихолоз написав у Facebook, що він пережив шок, довідавшись, що на офіційному сайті Нобелівського комітету Івана Франка зазначено громадянином Російської Федерації – так було визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році.

Цей факт набув розголосу в соцмережах і мас-медіа, а Львівський музей Івана Франка підготував офіційне звернення до Нобелівського комітету. Його підтримали представники Міністерства культури України й інших державних інституцій, український PEN-центр в особі Миколи Рябчука, а також інші відомі українці.

Окрім того, в мережі розпочали своєрідний флешмоб: небайдужі писали листи на сайт Нобелівської премії з проханням виправити помилку. Вочевидь, завдяки спільним зусиллям вдалося відстояти правду, і тепер на сайті Нобеля Івана Франка зазначено як громадянина Австро-Угорщини (нині – України).