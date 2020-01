"Се новина для мене": Нобелівський комітет трактує Франка як громадянина Росії.

Львівський музей Івана Франка готує звернення до Нобелівського комітету через інформаційну довідку, оприлюднену на їхньому сайті, згідно з котрою країною походження Івана Франка є Російська Федерація. Представники Міністерства культури Україн та інших державних інституцій підтримують таку апеляцію.

Івана Франка номінували на Нобеля вкінці 1915 року. У травні 1916 року Франко помер

Про це заявив директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз у коментарі "Дивись.Інфо".

"Від того моменту, як вдалося привернути увагу до цієї проблеми, звернулося кілька представників найвищих органів української влади. Йдеться і про Міністерство культури, і про Верховну Раду... Сьогодні Музей Франка готує аргументований документами текст", – розповів Тихолоз.

Директор музею повідомив, що наразі триває пошук формату листа. "Є люди небайдужі у владних колах, які вже дали свою згоду на те, щоби їхні прізвища фігурували під цим листом... Однак, вважаю, що у цьому випадку, коли йдеться про Нобелівську премію та Івана Франка – національного символа української культури, чий портрет розміщений на національній валюті, я вже мовчу про назви міст, сіл, вулиць, пам’ятники тощо, – то тут би мала бути реакція на найвищому рівні", – поінформував пан Богдан.

Напередодні Богдан Тихолоз написав у Facebook, що він пережив шок, довідавшись, що на офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином Російської Федерації – саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, закликаючи виправити прикру помилку в атрибуції громадянства Івана Франка як номінанта на Нобелівську премію з літератури 1916 року, заявив про згоду надати документи, котрі засвідчать, що Франко був підданим Австрійської (Австро-Угорської) імперії.

"Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких – його передчасна смерть. Проте Іван Франко НІКОЛИ не був громадянином ані Російської імперії, ані, тим паче, Російської Федерації!!! Усе своє життя він був підданим імперії Габсбурґів! Якщо бути точним, народився Іван Франко в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській державі (час її існування – 1867-1918 рр.). Водночас, усі 60 років Франкового життя (1856–1916) цілком і повністю вкладаються в епоху імператора Франца-Йосифа І (1830–1916), цісаря-«рекордсмена» з династії Габсбурґів, який перебував на престолі 68 років (1848–1916). Так, Іван Франко кілька разів бував у Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні – зокрема, у Києві та Одесі, які тоді були для галичанина "за кордоном"), а також волею долі йому судилося побувати під ТИМЧАСОВОЮ російською окупацією в захопленому царськими військами під час Першої світової війни Львові (у 1914-1915 рр.). Одначе НІКОЛИ, повторюю: НІКОЛИ! країною проживання Івана Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування). Натомість упродовж усього свого життя він був мешканцем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галіції та Лодомерії (себто Галичини і Волині). Тож, навіть за суто формальними критеріями, країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)" Богдан Тихолоз

Івана Франка номінував на Нобелівську премію віденський гімназійний професор, отець доктор Йосиф Застирець 26 листопада 1915 року – він звернувся з листом до Нобелівського комітету, у якому розповів про "найбільшого українського і одночасно слов’янського поета і вченого", "великого провідника свого народу, міжнародного ґенія" – Івана Франка. Відзначення його багатогранної діяльності Нобелівською премією, на думку професора Застирця, мало б величезне політичне значення для національних змагань старовинного культурного народу, який бореться за свою свободу.

Звернення підтримали окремі представники європейської літературно-наукової еліти – зокрема Гаральд Ґаабрієль Єрне – шведський історик і громадський діяч, професор Уппсальського університету, член Шведської королівської академії.

"Країна (country) проживання Івана Франка має бути вказана як AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA), а не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA)", – тлумачить Тихолоз.

"Незалежно від того, чи це спеціально, навмисно хтось сфальсифікував факти, чи це лише необачність, недогляд, виправити це необхідно, оскільки йдеться, по-перше, про гріх проти істини, по-друге, про репутаційні втрати для держави. Якщо ми так легко будемо віддавати нашим «сусідам» своїх великих, то гріш нам ціна", – прокоментував директор Дому Франка.