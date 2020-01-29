Європарламент схвалив угоду щодо Brexit.

Таким чином подолано останню перепону перед виходом Великої Британії з ЄУ.

 

 

Європейський парламент переважною більшістю голосів схвалив угоду між Брюсселем і Лондоном про порядок і умови виходу Великої Британії зі складу Євроунії. За ратифікацію цього документа в середу, 29 січня, проголосував 621 депутат, 49 були проти і 13 утрималися. Для ухвалення рішення було достатньо простої більшості в Європарламенті, який налічує 751 місце. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Ратифікація в Страсбурзі угоди щодо Brexit була останньою великою перешкодою перед виходом Об’єднаного Королівства зі складу Європейської Унії. Тепер цей документ має остаточно підтвердити Рада ЄУ в рамках письмової процедури, яка стане простою формальністю. Очікують, що це відбудеться вже 30 січня.

 

Велика Британія повинна полишити Євроунію 31 січня о 24-ій годині за середньоєвропейським часом. Нагадаємо, що референдуму, під час якого незначна більшість британців проголосувало за Brexit , пройшов три з половиною роки тому.

 

Після виходу Великої Британії з ЄУ ще 11 місяців триватиме перехідний період.

 

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