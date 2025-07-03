Наступного тижня в Європарламенті відбудеться голосування про недовіру Урсулі фон дер Ляєн.

Шанси на те, що ініціатива ультраправих політиків усунути від влади президентку Єврокомісії отримає необхідну більшість голосів, за оцінками експертів, вкрай малі.

 

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіткнеться з вотумом недовіри в Європейському парламенті. Відповідну пропозицію на розгляд євродепутатів вніс Ґеорґе Піпереа (Gheorghe Piperea) – представник румунської ультраправої партії «Альянс за визволення румунів». Про це повідомляє інформаційний портал Euractiv. Пропозиція про вотум недовіри пройшла всі необхідні процедурні перевірки.

 

Піпереа вніс пропозицію минулого тижня, заручившись підтримкою 74 євродепутатів. Хоча деякі з них пізніше відкликали свої підписи з відповідного подання, але й цієї кількості підписів вистачило для подолання мінімального порога для запуску процедури.

 

За словами джерела видання, голова Європарламенту Роберта Мецола (Roberta Metsola) підтвердила, що пропозиція відповідає всім вимогам регламенту. Дебати з питання про вотум недовіри відбудуться в наступний вівторок, восьмого липня. Саме голосування пройде у четвер, 10 липня, під час пленарної сесії. За наявними оцінками, шанси на те, що ініціатива отримає необхідну більшість голосів, вкрай малі.

 

03.07.2025

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