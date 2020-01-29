У Львові триває «Бій за станцію Крути».

Сьогодні з десятої ранку і до п’ятої години вечора на площі Ринок у Львові можна побачити «вояків» війська УНР. Театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію Крути» з нагоди відзначення 102-ї річниці бою під Крутами організовує громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять».

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

Під час театралізованого військово-історичного дійства його учасники будуть одягнені та споряджені в однострої українських вояків УНР, а постановку, крім сьогодні, можна буде також побачити біля входу в Ратушу на площі Ринок 2 лютого.

З нагоди вшанування 102-ї річниці подвигу Героїв Крут у Львові сьогодні відбуваються й інші заходи. Так, на Личаківському кладовищі поклали квіти до могили учасників бою під Крутами Ігоря Лоського й Андрія Лазаренка, а за полеглих у бою під Крутами відслужили панахиду.

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

У Тернопільському музеї політв’язнів сьогодні пройде тематична акція «Пам’ятай про Крути».

У програмі акції, яку зініціювала Молодіжна міська рада Тернополя, – молитва, історичний екскурс, запалення лампадок, гутірка-лекція від історика Володимира Бірчака на тему «Гібридна війна Росії проти України: Крути і Дебальцево», перегляд фільму «Крути 1918», концерт патріотичної пісні, польова кухня. Захід розпочнеться в дворі Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів (вул. Коперника, 1) о 17:00.

Перед тим, о 15:00 у Тернополі молитвою згадають полеглих героїв біля символічної могили борцям за волю України на Східному масиві, поряд з бульваром Данила Галицького. У 2005-2006 роках тернопільська молодь заклала в її підніжжя капсулу з землею, привезеною із місця бою під Крутами.

В Івано-Франківську сьогодні відбудеться віче-спомин на Вічевому майдані (початок о 17:00), а також пройде вже традиційна для міста смолоскипна хода за маршрутом: Вічевий майдан – вул. Незалежності – вул. С. Бандери – вул. М. Сімкайла – вул. Мельника – Меморіальний сквер (початок – о 17:45). О 18:00 у Меморіальному сквері відслужать панахиду пам’яті полеглих за волю і незалежність України.

Інфографіка: uinp.gov.ua