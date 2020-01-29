Росіяни повертаються в керівні органи ПАРЄ.

Заступника голови Держдуми РФ обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї.

У другий день зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, яка розпочалася в понеділок, 27 січня, і триватиме до 31 січня, заступника голови Державної Думи РФ, голову російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ. Це відбулося всупереч протестам української делегації. Закрите голосування за кандидатуру Толстого проходило у два тури. Результати були оголошені увечері у вівторок, 28 січня. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

Призначення віцепрезидентів Асамблеї зазвичай відбувається автоматично, однак щодо Толстого представниця України Марія Мезенцева (Слуга народу) ініціювала процедуру оскарження, звинувативши росіянина в антисемітських висловлюваннях, «не сумісних з цінностями Ради Європи». Толстой відомий, зокрема, висловлюванням про те, що проти передачі Ісаакіївського собору в Петербурзі РПЦ виступають «люди, які є онуками і правнуками тих, хто вискочив з-за смуги осілості з наганом в сімнадцятому році». Що є прозорим натяком на євреїв.

У першому турі Толстой не набрав необхідної кількості голосів, що визначається більшістю від зареєстрованих у залі депутатів. Кандидатуру Толстого підтримав 101 депутат із 324 зареєстрованих. 71 людина проголосувала проти. Після цього, згідно з процедурою ПАРЄ, було оголошено другий тур, в якому для обрання кандидата достатньо простої, а не абсолютної більшості голосів. За обрання голови російської делегації віцеспікером ПАРЄ проголосували 132 делегати, а 117 висловилися проти кандидатури Толстого.

Варто зазначити, що про обрання росіянина був змушений оголосити представник України Олександр Мережко (Слуга народу), котрий також обіймає посаду віцепрезидента ПАРЄ. За збігом обставин, саме він тоді вів засідання Асамблеї.

«Моє обрання відкриває для російської делегації можливість впливати на питання, які вирішуються в ПАРЄ, і формувати порядок денний», – так Толстой прокоментував своє обрання віцеспікером ПАРЄ.

Нагадаємо, що російська делегація повернулася до ПАРЄ минулого року, після декількох років відсутності. З неї зняли обмеження, запроваджені у зв'язку з анексією Криму. На нинішній сесії ПАРЄ повноваження делегації знову були оскаржені, однак комітет з моніторингу проголосував за підтвердження повноважень.