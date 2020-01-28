Лікарі розповіли про стан шпиталізованого львів’янина, який захворів у Китаї.


Стан пацієнта, який прибув із Китаю з ознаками ГРВІ, – задовільний. У юнака спостерігають незначний риніт. Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

 

Пацієнтові провели експрес-аналіз на грип, його результат негативний. Нині медики здійснюють комплекс лікувально-діагностичних заходів. Повторні контрольні аналізи відправили до ЦГЗ МОЗ України та лабораторного центру.

 

Як повідомляє Львівський портал, 19-річний львів’янин навчається в Китаї, 27 січня вночі він прибув до Львова. З Китаю хлопець прилетів у Варшаву, а звіти їхав автобусом Захворів він, коли ще був у Китаї: почав кашляти й мав нежить. І хоча він мешкав за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу, батьки все ж вирішили викликати «швидку».

 

«Сказати, чи це дійсно коронавірус, зараз неможливо. Але симптоматики, яка свідчила б про тяжкий респіраторний синдром, немає. У пацієнта навіть температури нема, а хворий він із 23 січня. Та береженого Бог береже. У цій ситуації ми себе підстрахували, провели експрес-аналіз на грип, він негативний. Також повторно відібрали проби, які досліджуватимуть докладніше», – сказав Олег Когут.

 

Попри те, що юнак почувається доволі добре, а симптоматика хвороби не дуже схожа на ознаки коронавірусу, наразі його ізолювали в палаті інфекційної лікарні. Також під наглядом медиків перебуває його матір – як особа, що безпосередньо контактувала з хворим. У разі потреби медики обстежать інших людей, які мали контакт із пацієнтом: водія та пасажирів автобуса, таксиста.

 

Нагадаємо, на ранок 28 січня у світі новим коронавірусом 2019-nCoV було інфіковано близько 4,5 тисячі людей. Зареєстровано 107 випадків смертей. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 12 країнах світу. Майже у всіх випадках заражені за межами Китаю нещодавно подорожували до Китаю до початку захворювання.

 

В Україні створено оперативний координаційний штаб із залученням епідеміологів, інфекціоністів, науковців, реаніматологів, фахівців екстреної медицини й інших спеціалістів. Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах із Китаю в аеропорту «Бориспіль». Українцям радять утриматися від подорожей до Китаю.

 

 

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

 

Специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

 

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

28.01.2020

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