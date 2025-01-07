На Львівщині за тиждень 7 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

 

Впродовж тижня, що минув на Львівщині діагностували 7 тисяч випадків захворювання на грип та ГРВІ, - про це повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Втім, у порівнянні з попереднім тижнем в області стало на 11,4% хворих менше.

 

 

В Україні почали розповсюджувати інформацію про метапневмовірус, який спалахнув у Китаї. У Центрі громадського здоров’я України наголосили, що ситуація рутинна та повністю контрольована.

 

«Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону. Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення», - йдеться у повідомленні. 

 

У Центрі додали, що захист від вірусу не потребує особливих заходів, крім тих, що всім відомі:

 

регулярно мийте руки з милом;

 

уникайте контактів із хворими людьми;

 

дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

 

періодично провітрюйте приміщення.

 

Станом на 6 січня в Україні виявили 10 випадків захворювання на метапневмовірус, який поширився в Китаї. Вірус HMPV може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку. Серед вразливих категорій — маленькі діти, люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою. 

 

07.01.2025

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