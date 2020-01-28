Кремль вважає неприйнятною заяву Зеленського про роль СРСР у початку WWII.

Кремль вважає, що висловлювання Президента України Володимира Зеленського про стосунок Радянського союзу до розпалювання Другої світової війни є образливими.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, коментуючи виступ Зеленського в Освенцимі, згідно з аґенцією "Інтерфакс-Україна".

Пєсков нагадав про те, що український Президент під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і вона також дала змогу запустити "смертоносний маховик Голокосту".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. В цій заяві Президент України солідаризується з украй помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва та солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, зокрема й Польщі, від фашизму", - сказав Пєсков.

"Тому ми не приймаємо цієї заяви, вважаємо її помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів", - додав Пєсков.

Також у вівторок директор Служби військової розвідки РФ Сєрґєй Наришкін запідозрив Володимира Зеленського у симпатіях "ідеї українського націоналізму". Зокрема, його обурило те, що Президент України згадував про звільнення табору Аушвіц-Біркенау бійцями 100-ї Львівської дивізії 1-го Українського фронту.

"Видно, що пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, не бажаючи пам'ятати про те, за яким принципом називалися частини Червоної Армії", - сказав Наришкін, згідно з повідомленням tass.ru.

Президент України Володимир Зеленський після переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою у понеділок заявив, що Радянський Союз несе спільну з нацистською Німеччиною відповідальність за початок Другої світової війни.

"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам потрібно об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, віднедавна офіційна Москва активно виголошує тези, що основним винуватцем Другої світової війни є Польща. Президент Польщі Анджей Дуда через бздури Владіміра Путіна відмовився брати участь в офіційних заходах, приурочених звільненню Аушвіца, в Єрусалимі: одна з центральних промов на урочистостях належала саме Путіну, в той час коли самому Дуді пропонували залишитися глядачем. Володимир Зеленський в останню мить вирішив не відвідувати офіційної конференції в Єрусалимі, щоправда, він не виголошував політичного демаршу на кшталт президента Польщі.