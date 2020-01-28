Рябошапка повернув до "справи Майдану" старих прокурорів.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану — Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Про це свідчить постанова від 27 січня, повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Добрі новини з Офісу генерального прокурора... Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14 січня Святошинським районним судом генеральний прокурор 27 січня своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу", - поінформували адвокати родин Небесної сотні.

Наприкінця грудня 2019 року Руслан Рябошапка замінив трійку прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській просто під час судового процесу через те, що вони опиралися звільненню "беркутівців". Нова група прокурорів, котру призначили замість Донського, Земського та Симонова, сприяла звільненню п’ятьох обвинувачених для обміну поневоленими.

14 січня суддя Святошинського суду Києва Сергій Дячук за клопотанням адвокатів родин Небесної сотні оголосив відвід цій новій сумнівній групі прокурорів. Тоді ж адвокати висловили сподівання, що генпрокурор поверне в справу старих прокурорів.