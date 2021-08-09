Справа про вбивство Вербицького: двоє обвинувачених вийшли з-під варти.

Двоє обвинувачених у справі про викрадення й катування майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького ㅡ Сергій Мисливий та Іван Новотний ㅡ вийшли з СІЗО вночі 8 серпня. У них вичерпався термін запобіжних заходів.

Про це повідомляє hromadske, покликаючись на журналістку Ольгу Худецьку.

З її слів, Івана Новотного випустили із СІЗО о 00:01 8 серпня, а Сергію Мисливому Державне бюро розслідувань вручило нову підозру. Так, Печерський райсуд Києва почав обирати йому запобіжний захід.

Мисливий та Новотний перебували під вартою з моменту затримання у березні 2020 року. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням ㅡ Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінують вбивство Юрія Вербицького, використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема паспорта громадянина України.

6 серпня «Адвокатська дорадча група» повідомила, що обвинувачені можуть вийти на волю. Там пояснювали, що колегія суддів Білоцерківського суду ініціювала зміну підсудності у справі. 21 липня обвинувальний акт направили в Київський апеляційний суд для визначення підсудності. 4 серпня суд визнав безпідставною зміну підсудності та повернув справу назад.

Як зазначають у ГО, засідання в Білоцерківському суді спершу призначили на 5 серпня, а потім перенесли на ранок 6-го. Однак воно також не відбулося, бо деякі судді у відпустці.

За даними слідства, 21 січня 2014 року орієнтовно о 04:00 невідомі у складі злочинної групи викрали активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва. Після цього потерпілих катували, а потім кинули в лісі. Юрій Вербицький помер унаслідок отриманих травм і переохолодження. Ігор Луценко вижив.

Загалом у справі Луценка-Вербицького 15 підозрюваних. Приблизно 10 людей — у розшуку. Серед них, за даними слідства, і лідер організованої злочинної групи, бізнесмен, ексконтролер «Укрспирту» Олексій Чеботарьов. Щодо іншої частини людей справи перебувають у суді.

Обвинуваченого в організації викрадення майданівців Олександра Волкова засудили до 9 років позбавлення волі у квітні 2021-го.

За даними слідства, Новотний і Мисливий входили до угруповання під керівництвом Чеботарьова, приблизно 10 членів якого наразі переховуються в Росії (Тендіт, Тиднюк, Якубович, Щинкін, Щукін, Чеботарьов, Неживов, Ляхович, Таран), один із них нібито інсценував своє вбивство, але «воскрес», отримавши громадянство РФ.

За даними слідства, Сергію Мисливому повідомили про підозру, надіславши її поштою ще у 2014 році, але він утік і 5 років переховувався за підробленими документами на ім'я Біліченка Олексія Анатолійовича.