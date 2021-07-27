Суд звільнив ватажка "тітушків" Крисіна від відповідальності за трьома статтями.

Дарницький суд Києва звільнив ватажка "тітушків" Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями обвинувачення через вичерпання строків давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", котра поєднує адвокатів потерпілих у "справах Майдану".

Йдеться про статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) ККУ.

Прокурор Юлія Малашич під час засідання зазначила, що захисники Крисіна робили все можливе, аби затягнути судовий розгляд даної справи.

"Вся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності по трьох статтях дійсно минули", — розповіла вона.

Дарницький суд Києва вже кілька років розглядає справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катування.

Згідно з висновками слідства, у січні 2014 року біля станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору "тітушок" та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка, нагадує УНІАН.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори "тітушок", які 18 лютого 2014 року кидали вибухівку на барикади "майданівців" на вулиці Прорізній у Києві. Їм інкримінують протидію учасникам акцій протесту: вони дали вказівку застосовувати насильство.

У вересні 2018 року Дарницький суд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі, про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, Крисін відбуває покарання — 5 років позбавлення волі.