Розстріл Майдану: Рябошапка відкликав прокурорів, котрі опиралися звільненню беркутівців.

Генеральна прокуратура України ініціювала зміну в справі про розстріли на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року після того, як чинна група фахівців, котра працює над розслідуванням справи понад п'ять років, відмовилася давати згоду на звільнення з-під арешту бійців "Беркута".

Спроба зміни прокурорів відбулася під час засідання Київського апеляційного суду у п'ятницю, під час розгляду апеляції "беркутівців" на продовження перебування під вартою. Суддя зачитала постанову, підписану генпрокурором Русланом Рябошапкою, щодо зміни групи прокурорів у справі, повідомила аґенція "Укрінформ".

Новими прокурорами, згідно з постановою, призначили Суботіна, Мазепіна, Шеваленка, Чорноуса, котрі відразу й прибули на судове засідання.

Один зі "старих" прокурорів, присутніх на цьому засіданні, Олексій Донський, попросив суд оголосити про перерву. З його слів, виникла необхідність для з'ясування питання, чи є у них повноваження продовжувати участь у справі.

Прокурор Донський каже: "Я б заявив відвід новим прокурорам, бо не знаю хто це взагалі, але, на жаль, КПК це не передбачено". Сергій Мазур, активіст

У попередній групі прокурорів, крім нього, були Яніс Сімонов, і Земськой.

Адвокат потерпілих Євгенія Закревська підтримала Донського щодо необхідності з'ясувати це питання.

Суд після технічної перерви оголосив, що і та група прокурорів, що була, і нова можуть брати участь у справі.

Після цього адвокат потерпілих Євгенія Закревська заявила у суді відвід новопризначеним прокурорам. Натомість адвокати "Бекруту" висловили довіру (!) новоприбулим.

Зрештою суд допустив до розгляду нових прокурорів.

"Ніколи не думала, що це зробить Рябошапка. Але генпрокурор своєю постановою змінив групу прокурорів у справі про розстріли на Інститутській. Тобто на цих не вдалось надавити, які були з 2014 у справі, то Рябошапка прислав нових, які, звісно, будуть за зміну запобіжного заходу. І "беркутівці" поїдуть на обмін. По-моєму все очевидно. Настя Станко, журналіст

Згодом Закревська повідомила, що зміну прокурорів обґрунтували – "з метою швидкого повного та неупередженого розгляду справи". На її думку, Генпрокуратура прагне будь-що домогтися виходу "беркутівців" з-під варти, як того вимагає Росія в рамках обміну поневоленими.

"Прокурори які до того приймали участь, фактично втратили повноваження. Ми впевнені що те, що тут зараз відбувається, це виключно для обміну", – сказала Закревська, згідно з "Інсайдером".

У суботу засідання суду триватиме. Суддя попросила прокуратуру до ранку визначитися з тим, хто ж репрезентує позицію державного обвинувачення.

"Беркутівець" Аброськін брав участь у процесі з російським прапорцем на плечі