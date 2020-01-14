Розстріл Майдану: Суд нагримав на Генпрокурора через втечу "беркутівців".

Суд присяжних у справі розстрілів на Інститутській висловив обурення з приводу заяви Офісу Генерального прокурора щодо кримінального провадження, в котрому фіґурує п'ятеро виданих Росії "беркутівців".

Як передає аґенція УНІАН, заяву суду присяжних оголосив на засіданні Святошинського райсуду головуючий у справі суддя Сергій Дячук.

Суддя Дячук процитував повідомлення на сайті Генеральної прокуратури, оприлюднене перед новим роком, після того, як апеляційний суд відпустив екс-“беркутівців” під особисті зобов’язання.

“Ми зачитаємо це публічне повідомлення від 28 грудня: “Судовий розгляд щодо обвинувачення у справі розстрілу на Майдані буде продовжено. Київський апеляційний суд виніс ухвалу щодо зміни запобіжних заходів у справі про розстріл на Майдані. Після зміни запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено. Вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом на них обов’язки. У випадку невиконання цих обов’язків судом буде прийнято рішення про оголошення у розшук. Після оголошення у розшук буде прийнято рішення про здійснення заочного кримінального провадження”. Суд хоче висловити своє обурення тим, як на сайтах органу, працівники якого здійснюють повноваження сторони у процесі, дозволяють собі прогнозувати, вказувати, як має діяти суд з тих чи інших обставин”, – наголосив Дячук.

Він додав, що прогнозувати і вказувати суду не має права ані Генпрокуратура, ані Офіс Генпрокурора, ані будь-яка інша посадова особа, тим більше, у такій безапеляційній формі.

“У громадян може скластися враження, що суд є структурним підрозділом Генеральної прокуратури. Ми маємо велику надію, що Офіс Генпрокурора не буде повторювати помилки Генпрокуратури і не буде здійснювати вплив на суд, зокрема на присяжних, які не є фаховими юристами і можуть сприйняти рекомендації такого характеру як єдино можливий правильний крок для суду”, – наголосив Дячук.

Крім того, суддя додав, що розуміє, що Генпрокуратура була вимушена якось реагувати на те, що екс-“беркутівців” обміняли, однак він вважає, що прокуратурі було б доцільніше коментувати свої дії з цього приводу і також будувати прогнози стосовно своїх подальших кроків, а не суду.

За клопотанням адвоката родин Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської суд оголосив відвід трьом новим прокурорам у справі – Олександру Шевеленку, Денису Суботіну та Марині Мазепіній.

Водночас, суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі – Сергія Куцого, адже його не було на сьогоднішньому засіданні.

“Суд присяжних ухвалив: заяву представника потерпілих Закревської про відвід прокурорів Мазепіної, Шевеленка та Суботіна задовольнити. Керівнику відповідного органу прокуратури невідкладно призначити іншого прокурора або групу прокурорів, явку якого/якої забезпечити на наступне судове засідання”, – сказано у резолютивній частині ухвали, яку зачитав суддя Сергій Дячук.

Суд надав Офісу Генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі екс-“беркутівців” і на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.

Також Дячук додав, що наступне засідання суду у кримінальному провадженні про масові розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року призначено на 11:30 17 березня.

Адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська сказала в коментарі журналістам по завершенні суду, що відвід трьох нових прокурорів є лише половиною справи – на їхні місця треба призначити представників державного обвинувачення, яким би довіряли потерпілі та суспільство. Закревська переконана, що в справу слід повернути прокурорів, які 5 років розслідували цю справу, – Олексія Донського та Яніса Сімонова, а також Ігоря Земськова, який дещо пізніше приєднався до цієї групи прокурорів.

"Але на сьогодні невідомо, кого включать до [нової] групи прокурорів. А відсутність державного обвинувачення у такій справі рівнозначна відсутності самої справи. Тобто "статисти" цю справу не витягнуть, і навіть хороші професійні прокури, не знаючи справи, будуть суттєво поступатися позиціям захисників екс-"беркутівців", – вважає Закревська.

Нова група прокурорів вигулькнула у справі 28 грудня, після того, як Офіс Генпрокурора вирішив усунути від справи досвідчену групу прокурорів, котра мала довіру родин Небесної сотні, через те, що ті представники державного обвинувачення опиралися звільненню "беркутівців" з-під варти під час судового засідання в Апеляційному суді Києва.

На засіданні суду у вівторок присутні аплодували судді Сергієві Дячуку.