Теребовлянську РДА очолив Ярема Шатарський.

Теребовлянська райдержадміністрація отримала нового очільника. Ним став Ярема Шатарський. Відповідне розпорядження Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті Президента України.

«Призначити ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича головою Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області», – йдеться в розпорядженні, датованому 21 січня.

Як зазначено на сайті партії «Народний контроль» (за списком якої 2015 року Шатарський балотувався в депутати Тернопільської міськради), «Ярослав Шатарський народився 28 грудня 1963 року в місті Тисмениця Івано-Франківської області. З 1989 року проживав у Тернополі. Працював у Тернопільській міській раді, в Тернопільській ОДА, в комітеті Верховної Ради України з питань корупції та організованої злочинності. Брав участь у Майдані, займається волонтерською діяльністю. Одружений, виховує разом із дружиною двох синів».

Сайт 0352.ua інформує, що Ярема Шатарський у політиці ще з 1998 року. Тоді він балотувався в народні депутати від Республіканської християнської партії, проте не був обраним. Тоді ж балотувався в депутати Тернопільської міської ради 3-го скликання, але знову безуспішно.

2002 року Шатарський вдруге спробував стати міським депутатом (за мажоритаркою). 2006-го – втретє, у списку від Українського народного блоку Костенка і Плюща, і знову невдало. 2015-го був кандидатом у Тернопільську міську раду за списком партії «Народний контроль», проте міським депутатом не став.

Водночас син Яреми Шатарського – Артур Шатарський – на дострокових парламентських виборах був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» по ОВО №167 Володимира Гевка. Тепер працює його помічником-консультантом на постійній основі за трудовим договором.

Щодо професійної діяльності, то Ярема Шатарський очолює відділ начебто державного антикорупційного органу з дуже довгою назвою: Тернопільський обласний відділ Західного регіонального управління державної установи Антикорупційний комітет України.

Про діяльність такої державної установи з відкритих джерел інформації нема. Засновником Антикорупційного комітету України є об’єднання громадян, що називається «Міжнародний координаційний антитерористичний комітет», основним видом діяльності якого є благодійність, а також діяльність лікарняних закладів.

Комітет засновано 2007 року «Службою соціального захисту співробітників та ветеранів правоохоронних органів України», яка позиціонує себе як державна установа. А саму цю службу заснував Антикорупційний комітет, який нині перебуває на стадії припинення.

За даними аналітичної системи «Юконтрол», підставою припинити реєстрацію Антикорупційного комітету є судове рішення про визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути. Припинення реєстрації триває від січня 2013 року.

У декларації Ярема Шатарський вказав, що є власником земельної ділянки 0,0693 га біля курортного міста Яремче на Франківщині, квартири на 107 кв. м у Тернополі. Спільно з дружиною та двома синами володіє квартирою на 88 кв. м у Києві. Дружина, пані Людмила, яка отримує заробітну плату в Тернопільській обласній бібліотеці, є власником трьох земельних ділянок загальною площею 0,15 га в селі Петрики біля Тернополя. А також має гараж і три невеликі приміщення в Тернополі.

Окрім роботи в бібліотеці, Людмила Шатарська є приватним підприємцем. За 2018-й рік її дохід від підприємницької діяльності становив майже 86 тис. грн. З них вона виплатила 11000 гривень своєму чоловікові, пану Яремі. У тій самій декларації він вказав, що працює в дружини на роботі. Вочевидь, тепер, отримавши нову посаду, муситиме звільнитися.