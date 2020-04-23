У департаменті дорожнього господарства ЛОДА – новий директор.

Директором департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА призначили Ореста Олексійовича Шуліковського. Сьогодні нового керівника представили колективу, – повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Заступник голови облдержадміністрації Юрій Бучко під час представлення зауважив, що на Львівщині, порівняно з іншими областями, дороги в хорошому стані, побажав новому очільникові департаменту плідної роботи та високих результатів.

Орест Шуліковський, своєю чергою, наголосив на важливості проведення якісного ремонту доріг у межах проєкту «Велике будівництво», що його ініціював Володимир Зеленський.

Конкурс на посаду директора департаменту дорожнього господарства в ЛОДА оголосили 19 березня, а відбувся він 27 березня. Досі обов’язки директора департаменту виконував Роман Кокотайло.