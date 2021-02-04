Призначено голів трьох РДА на Львівщині.

Президент Володимир Зеленський призначив голів Стрийської, Самбірської та Золочівської районних державних адміністрацій. Відповідні розпорядження опублікували на сайті Офісу президента в середу, 3 лютого.

Головою Стрийської райдержадміністрації призначено очільника колишньої Сколівської РДА Богдана Янко, керівником Самбірської РДА – попереднього голову Івана Ільчишина, а Золочівської – нинішнього керівника Василя Маркевича.

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Богдан Янко вказав у декларації 374 тисяч гривень зарплати за рік в Сколівській РДА, його пенсія склала 610 тисяч гривень. Він володіє трьома земелньими ділянками у Стрию і Славському, будинком та квартирою у Стрию. Їздить на Volkswagen Passat 2012 року, та зберігає 650 тисяч гривень готівкою.

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Іван Ільчишин у своїй щорічній декларації вказав 175 тисяч гривень зарплати на посаді голови Самбірської РДА. Також торік посадовець отримав 28 тисяч гривень зарплати у ТОВ «Рейнір». Чиновник володіє часткою житлового будинку, гаражів у Львові та земельною ділянкою на Пустомитівщині. Їздить на Honda CR-V 2008 року, та зберігає готівкою 125 500 доларів.

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У своїй декларації як кандидат на посаду голови Золочівської РДА Василь Маркевич вказав 500 тисяч гривень зарплати за рік, а також фінансові активи у 6 тисяч доларів та 6 тисяч євро. Він володіє житловим будинком та двома земелньими ділянками у Золочеві, їздить на Skoda Octavia Tour 2008 року випуску.

Зазначимо, голова Львівської ОДА Максим Козицький подав на розгляд президенту кандидатури на голів укрупнених і новостворених районів ще у січні. Тож наразі очікується рішення про призначення очільників ще чотирьох районів – Дрогобицького, Яворівського, Червоноградського і Львівського.

У сусідній Тернопільській області у процесі адміністративної реформи замість 17 районів, і відповідно райдержадміністрацій, мають сформувати три. Кандидатами на голів нових РДА називають діючих чиновників.

Тернопільське видання «Галас», посилаючись на власні джерела, повідомило, що кандидатом на голову Кременецької РДА розглядають Віталія Кудлака, який наразі є головою Шумської РДА. На чолі Чортківського району керівництво області бачить Володимира Шипітка, який наразі керує Заліщицькою РДА. А головою укрупненої Тернопільської РДА стане Ярослав Матвійчук, який до того також очолював Тернопільський район, але у його старій меншій версії.