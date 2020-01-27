Франківськ прощається з ветераном «Галичини» Михайлом Муликом.


В Івано-Франківську 25 січня помер Михайло Мулик – 99-річний ветеран дивізії «Галичина», голова крайового братства дивізійників «Галичина», Почесний громадянин міста. Сьогодні в домі смутку Івано-Франківська о 19.00 відбудеться панахида, а завтра об 11.00 – похорон. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

 

 

“Пан Михайло ще за Польщі став членом юнацтва ОУН, учасник бою під Бродами, був репресований більшовиками. Так і не був реабілітований. Почесний громадянин Івано-Франківська. Ось так відходить історія. Все. Дивізійників у місті вже не залишилось. Орієнтовно 4-6 є ще в області. Співчуття родині. Героям слава!” – написав про Михайла Мулика журналіст Тарас Зень.

 

Михайло Мулик народився 20 жовтня 1920 року в селі Горожанка Монастириського району на Тернопільщині. Його батько Іван був підстаршиною Українських січових стрільців. У 17 років Михайло став одним із січових стрільців, а 1943-го вступив до лав української дивізії «Галичина». Служив радистом, командиром батальйону.

 

Брав участь у бою під Бродами в липні 1944-го. Потрапив у радянський полон. Після двох років допитів у московській Луб’янській тюрмі на 10 років був позбавлений волі й на п’ять – громадянських прав. Покарання відбував на вугільних шахтах у Московській області та в Республіці Комі.

 

Із заслання повернувся 1954 року. Оселився в тодішньому Станіславі, нині Івано-Франківськ. Працював бухгалтером у виробничому об’єднанні “Прикарпатліс”. 1989-го став членом культурно-наукового товариства “Рух”. Вже у незалежній Україні організував товариство політв'язнів і репресованих. Разом із побратимом створив Братство колишніх вояків «Галичини».

 

 

Написав вісім книжок про український визвольний рух та становлення незалежності України.

 

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