Львів попрощався з Андрієм Гергертом.

Сьогодні, 3 серпня, у Львові прощаються із заступником командувача Української добровольчої армії Андрієм Гергертом. Прощання й Чин похорону відбулися в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Відтак похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де й поховають воїна.

Андрій «Червень» Гергерт народився в Миколаєві на Львівщині, до Євромайдану працював ветеринаром, а в березні 2014 року пішов воювати на Донбас. Був заступником командира Української добровольчої армії, командиром 8-го окремого батальйону «Аратта» УДА.

У 1999-2001 роках був членом УНСО. З 2001 року займався бізнесом у Криму. На Майдані — з грудня 2013 року, там же познайомився з Дмитром Ярошем. З початком війни пройшов вишкіл у Переяславі-Хмельницькому.

На фронті — з березня 2014 року. Потрапив у 5-й батальйон. Був заступником командира 2-го запасного батальйону (2-га резервна сотня ДУК ПС). Став командиром 8-ї окремої роти ДУК, яка згодом збільшилася до батальйону.

Балотувався до Верховної Ради у 2014 році на Жидачівщині по одномандатному виборчому округу №126. 2019 року балотувався до Верховної Ради від партії ВО «Свобода» по 126 округу на Львівщині (центр – місто Стрий).

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 2016 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Помер 1 серпня від раку шлунка у Відні. Хворобу діагностували в лютому цього року. В Андрія Гергерта залишилася дружина та четверо дітей.