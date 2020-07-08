В Угорниках попрощалися з Мартою Малкош.


Сьогодні в селі Угорники Івано-Франківської міської ради поховали Марту Малкош – почесну членкиню Союзу українок, яка відійшла у вічність 6 липня. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

 

«Я особисто був знайомий із цією жінкою з незламним духом. Я вдячний за те, що мав можливість з нею просто присісти, поговорити. Вона була надзвичайно інтелігентна та близька мені людина, завжди підтримувала мене! Вдячний за її людське тепло... Марта Малкош настільки любила Україну, не боялась повернутись на рідну землю та не боялась смерті через свою українську позицію! Кожен, хто знав цю жінку, кажуть, що вона мала велике серце… Надзвичайно сумно через цю велику втрату. Ніхто не знає коли буде його останній день на цій землі», – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.

 

Співчуття рідним і близьким померлої висловили в Івано-Франківській міській раді: "Схиляючи голови перед світлою пам’яттю п.Марти, молитовно просимо, щоб Всемилостивий Господь прийняв її у Своєму царстві, де всі святі і праведні спочивають та сотворив вічную пам'ять!".

 

 

Фото: vezha.org

 

Марта Малкош народилися 24 квітня 1926 року в селі Дора (зараз – Яремча), в багатодітній сім’ї священника, – пише «Вежа». Коли їй був рік, батько, о. Михайло Ганушевський, став парохом села Угорники. Сім’я священника була дуже релігійною і патріотичною, тож і дітей виховували відповідно.

 

У юному віці Марту разом з батьками депортували в Хабаровський край. Вижити й заробляти на життя там їй допомогло вміння шити верхній одяг.

 

Марті було заборонено повертатися в Івано-Франківську область. Проте жінка, попри труднощі, таки приїхала додому.

 

Була одружена з ветераном дивізії «Галичина» Володимиром Малкошем, якого було засуджено до 15 років каторжних робіт у Росії та п’яти років позбавлення громадянських прав. У подружжя не було дітей. Проте Марта Малкош разом із чоловіком були активними учасниками національного відродження. Марта стала почесною членкинею "Союзу українок".

 

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