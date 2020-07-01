Сьогодні в Тернополі – День жалоби.



Сьогодні, 1 липня, в Тернополі оголосили День жалоби у зв’язку з прощанням із загиблим у зоні проведення Операції об’єднаних сил сержантом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних Сил України Іваном Дедюхом. У місті приспустили Державний прапор України на будинках і спорудах усіх форм власності.

Церемонія прощання на Театральному майдані в центрі Тернополя розпочнеться сьогодні о 10:00, – повідомляє Цензор.НЕТ. Похоронять воїна на Микулинецькому кладовищі об 11:00.

Фото: facebook.com/24AIDAR

Тернополянин Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року. У зоні проведення АТО/ООС воював з 2014 року. "Завжди був відповідальною людиною, служив командиром відділення, умів вправно керувати своїм маленьким підрозділом, за що його поважали побратими", – пишуть про нього на офіційній сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар". Загинув воїн 27 червня біля Старогнатівки: під час інженерного обладнання позицій пролунав вибух невідомого походження. Було поранено двох українських військових. Іван Дедюх помер через множинні осколкові поранення, несумісні з життям, другого військовика доправили до лікувального закладу.