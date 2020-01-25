Просвітлення і прозріння

Василь МАХНО

 

Місяця коло з козячого сиру.

Місце приділене блудному сину –

15 стих у писанні Луки

тобто в поверненні – по якім

почує розмову батька і брата

й за кошарою скрик теляти.

 

І ріка потече по його лиці

побачить – навкруг цвітуть пшениці

гранатовий кущ і зелені етроги.

Парнокопитні й безроги –

пасуться поміж кактусів і каміння.

І його просвітлення і прозріння

 

відчує батько – але не прийме брат.

Він збудує сто тисяч брам

відгородиться кряжем і пасмом гір

і скаже батькові наперекір

що він єдиний і праведний син

далі доїтиме кіз і робитиме сир.

 

А що ж чинити цьому що приблукав

у якого поїджений міллю рукав

шрам від меча й цвіркун у вусі?

тобто – даремно що повернувся

перейшовши гори пустелі міста

змарнувавши майно й літа?

 

застигли в стихові у книзі Луки

батько з двома синами – один з яких

нікуди не йшов – не покидав дому

тримався будинку і двору

працював одружився нажив дітей

виживав поміж воєн й смертей.

 

Цей – приблудний – відвідав краї

напився самотності до країв

пересидів під гніздами птиць

у печерах – в катакомбах в’язниць

й розвернувся  як русло ріки

і схилив голову під дашок руки.

 

І запахли оливки сосна і кедр

танцівниць запрошено на бенкет

наготовлено страв та напоїв –

може це все було із тобою?

Звідки ж знав би св. Лука

що тремтить і твоя рука?

 

 

Знимка вгорі Людмили Феськів.

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