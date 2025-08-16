Серпнева буколіка

Серпневий зорепад. Серпнева зірка.

Біжить кудись нестримна водомірка

поверхнею води. Достиглий сонях,

немов засуджений, чоло схиляє

й під ваготою зерен умліває.

І сонний став живе при сонних конях.

Той лан із соняхів надіслано у серпні.

Ті ваговиті почорнілі зерна,

приховані думки, бажання, вірші:

лиш соняхи з миттєвих фотографій,

лиш спомин, як вішак, в рипливій шафі,

будинку, у якім рудаві миші.

У нас у серпні збоку Буряківки

зривали яблука зелені й скороспілки

і рвали аличу, уприни і пужички

компот варили й темну мармуляду.

Колгоспний сад здававсь Едемським садом

і пописки доносились з-над річки.

У баняках, на бляті і в брайтурі,

кипіла мармуляда. Наші кури

в бараболєнці й жовтих гарбузах,

і гуси тлущали, і обростали жиром,

щоб зиму ми при смальці пережили

при снігових різдвяних небесах.

Також у слоїках росла гора малини

солодко-кисла, наче запах слини,

дитячий голод в пошуках ягід

долав садки, посадки й чагарі,

серпневі птахи купчились вгорі

й кружляв із ними наш серпневий світ.

Також були брунатні тютюни,

завиті в павутиння й тумани,

ув домотканну зношену верету.

Їх серпень випік, як вогонь в печі:

легкий тягар повітря на плечі.

тяженна легкість по усіх штахетах.

Чорніли соняхи. Жовтіла кукурудза.

Прощальний джміль шукав якогось ґудза.

А я гойдався на листкові вірша,

а я вивчав метеоритні стежі,

а я за водомірками простежив

та знав про все на світі, навіть більше.