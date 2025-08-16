Серпнева буколіка

Василь МАХНО

 

Серпневий зорепад. Серпнева зірка.

Біжить кудись нестримна водомірка

поверхнею води. Достиглий сонях,

немов засуджений, чоло схиляє

й під ваготою зерен умліває.

І сонний став живе при сонних конях.

 

Той лан із соняхів надіслано у серпні.

Ті ваговиті почорнілі зерна,

приховані думки, бажання, вірші:

лиш соняхи з миттєвих фотографій,

лиш спомин, як вішак, в рипливій шафі,

будинку, у якім рудаві миші.

У нас у серпні збоку Буряківки

зривали яблука зелені й скороспілки

і рвали аличу, уприни і пужички

компот варили й темну мармуляду.

Колгоспний сад здававсь Едемським садом

і пописки доносились з-над річки.

 

У баняках, на бляті і в брайтурі,

кипіла мармуляда. Наші кури

в бараболєнці й жовтих гарбузах,

і гуси тлущали, і обростали жиром,

щоб зиму ми при смальці  пережили

при снігових різдвяних небесах.

 

Також у слоїках росла гора малини

солодко-кисла, наче запах слини,

дитячий голод  в пошуках ягід

долав садки, посадки й чагарі,

серпневі птахи купчились вгорі

й кружляв із ними наш серпневий світ.

 

Також були брунатні тютюни,

завиті в павутиння й тумани,

ув домотканну зношену верету.

Їх серпень випік, як вогонь в печі:

легкий тягар повітря на плечі.

тяженна легкість по усіх штахетах.

 

Чорніли соняхи. Жовтіла кукурудза.

Прощальний джміль шукав якогось ґудза.

А я гойдався на листкові вірша,

а я вивчав метеоритні стежі,

а я за водомірками простежив

та знав про все на світі, навіть більше.

 

16.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.  
12.08.25 | | Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25 | | Україна
Нотатники
Андрій Содомора
Крізь часу пласт докопуюсь до них – Адреси, ймення, телефони, дати... Йду у минуле... Пробую згадати... По сліду йду, але вже й він застиг.  
11.08.25 | | Дискурси
Загибель імперії
Віталій Портников
Йде справжній процес розпаду імперії – напевне, не такий помітний у порівнянні з картиною розкладу самої Російської Федерації, але значно реальніший.
10.08.25 | | Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» –  приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25 | | У світі
Тай не кажи йому тої правди...
Тарас Прохасько
Змінилися часи. Репортажі стали інструкціями для експансії, рекламою, на яку треба реагувати. Описані таємні місця стали пунктами споживання...
07.08.25 | | Дискурси
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25 | | Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії 
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.