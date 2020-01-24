Болгарія звинуватила російські спецслужби в замаху на болгарських громадян.

У атентаті було використано сумнозвісний препарат «Новичок».

 

 

Болгарська прокуратура заочно звинуватила трьох росіян в замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліяна Гебрева, його сина і керівника виробництва компанії. Про це повідомило радіо Radio Free Europe/Radio Liberty з покликом на заяву Міської прокуратури Софії.

 

У заяві прокуратури стверджується, що троє підозрюваних, імен котрих не вказано, навмисне намагалися отруїти жертв «невідомою фосфорорганічною речовиною». Прокурори заявили, що злочини були скоєні в період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року щодо Еміліяна Гебрева, його сина Хрісто Гебрева та громадянина В.Т. (за, попередніми даними, йдеться про менеджера Валентина Тахчіева ).

 

Ще у грудні болгарська прокуратура заявила, що в розслідуванні справи про отруєння Еміліяна Гебрева фігурують аґенти російської військової розвідки (ГРУ). Тепер щодо кожного з підозрюваних були видані європейські ордери на арешт, запити на оголошення в міжнародний розшук і щодо екстрадиції в Інтерполі.

 

Нагадаємо, що 28 квітня 2015 року Еміліянові Гебреву на прийнятті з партнерами у Софії стало зле, він знепритомнів і його шпиталізували з важким отруєнням. Приблизно в той же час схожі симптоми з’явилися у його сина, який перебував в іншій частині міста. Ознаки отруєння виявили і в одного з менеджерів компанії. Усіх трьох об’єднувало те, що, за кілька годин до прийому, вранці того ж дня, вони перебували в одному місці – в офісі будівлі готелю «Орбіта» в столиці Болгарії. В аналізах Гебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичним препаратом типу «Новичок». Такою ж речовиною отруїли у Великій Британії в березні 2018 року Сергія та Юлію Скрипалів.

 

Торік слідчі ідентифікували на відеозаписах з камер на парковці готелю офіцера ГРУ Дениса Сергеєва («оперативне» ім’я Сергій Федотов), який позаторік прибув до Об’єднаного Королівства разом з фігурантами справи про отруєння Скрипалів. Висновки болгарської прокуратури збігаються з висновками розслідування, яке провели також спільно розслідувачі з Bellingcat, The Insider та Der Spiegel.

24.01.2020

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