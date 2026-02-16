Російські спецслужби готують диверсії в Європі.

Для пошуку виконавців Кремль залучив вербувальників ПВК «Вагнер».

Вербувальники, які раніше працювали на ПВК «Вагнер», стали основною сполучною ланкою Москви для організації диверсій у Європі, на території країн-членів НАТО. Про це пише британська газета Financial Times з покликом на представників західних розвідок.

Видання зазначає, що після кількох хвиль вигнання російських дипломатів з європейських країн Москва чимраз частіше звертається до посередників, тож мережа вербувальників ПВК «Вагнер» стала «особливо ефективним, хоч і брутальним інструментом». Вербувальники, які раніше переконували російську молодь вирушати на війну до України, отримали нове завдання – наймати «економічно вразливих» європейців для виконання диверсій.

Як правило, вони наймають марґіналізованих людей, які «часто не мають життєвих цілей та орієнтирів і готові працювати за гроші». Найнятим аґентам доручають різні завдання — від підпалів автомобілів політиків та складів, через які проходить допомога України, до участі в терористичних акціях.

Один із європейських чиновників зазначає, що ПВК «Вагнер» вже мала «готову мережу пропагандистів і вербувальників, які розмовляють однією мовою» з марґіналами. За його словами, російські спецслужби зазвичай намагаються вибудувати як мінімум два рівні «прокладок» між собою та виконавцями. «Вони завжди хочуть мати змогу заперечувати причетність. А ПВК “Вагнер” та його учасники мають довгий і тісний досвід роботи на ГРУ саме в такому ключі», — пояснює він.