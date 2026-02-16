Російські спецслужби готують диверсії в Європі.

Для пошуку виконавців Кремль залучив вербувальників ПВК «Вагнер».

 

 

Вербувальники, які раніше працювали на ПВК «Вагнер», стали основною сполучною ланкою Москви для організації диверсій у Європі, на території країн-членів НАТО. Про це пише британська газета Financial Times з покликом на представників західних розвідок.

 

Видання зазначає, що після кількох хвиль вигнання російських дипломатів з європейських країн Москва чимраз частіше звертається до посередників, тож мережа вербувальників ПВК «Вагнер» стала «особливо ефективним, хоч і брутальним інструментом». Вербувальники, які раніше переконували російську молодь вирушати на війну до України, отримали нове завдання – наймати «економічно вразливих» європейців для виконання диверсій.

 

Як правило, вони наймають марґіналізованих людей, які «часто не мають життєвих цілей та орієнтирів і готові працювати за гроші». Найнятим аґентам доручають різні завдання — від підпалів автомобілів політиків та складів, через які проходить допомога України, до участі в терористичних акціях.

 

Один із європейських чиновників зазначає, що ПВК «Вагнер» вже мала «готову мережу пропагандистів і вербувальників, які розмовляють однією мовою» з марґіналами. За його словами, російські спецслужби зазвичай намагаються вибудувати як мінімум два рівні «прокладок» між собою та виконавцями. «Вони завжди хочуть мати змогу заперечувати причетність. А ПВК “Вагнер” та його учасники мають довгий і тісний досвід роботи на ГРУ саме в такому ключі», — пояснює він.

16.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мáйстерність Мови
Соломія Ткачук
Неперекладність як реалізація буття мови: мова, завдяки її майстрам, постійно розкриває свій потенціал, не перестаючи нас дивувати.
15.02.26 | | Дискурси
Гвинтівка рядового Курта Воннеґута
Сергій ГЕРМАН
Для тих, хто перейшов через війну і має намір писати, Воннеґут і його книги можуть слугувати своєрідним GPS на шляху до пункту призначення
13.02.26 | | Дискурси
Сторіччя непомітного героя
Любомир Литвинчук
Вони є часто важливішими за всіх решту. Вони і є творцями тих епосів й історій про відомих. Вони – частина нашої історії, навіть більша її частина.
12.02.26 | | Дискурси
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Таємниця шпигунського гнізда
Юрій Винничук
«Добрий син... добрий син... аби всі такі були...» Мені проступили на очах сльози, хоча я весь день стримувався. Але не зараз, коли це пишу...
11.02.26 | | Дискурси
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26 | | Штука
Війна та тил
Нова українська парадигма: мілітаризація, долання стереотипів, спільна відповідальність та відносини з державою: дискусія Мирослава Мариновича, Євгена Глібовицького, Павла Казаріна, Олександра Сушка
10.02.26 | | Галичина
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.