Російська розвідка залякувала бельгійських високопосадовців, щоб заблокувати використання заморожених активів РФ.

Погрози передовсім надходили генеральній директорці Euroclear Валері Урбен.

 

 

Російська розвідка організувала кампанію залякування бельгійських політиків та високопосадовців фінансових організацій, щоб заблокувати використання заморожених активів Центробанку РФ на суму 185 мільярдів євро для надання Україні «репараційного кредиту». Про це пише британська газета The Guardian з покликом на дані європейських спецслужб.

 

За інформацією спецслужб, кампанію було націлено на керівників країни та ключових фігур Euroclear – бельгійського депозитарію, в якому зберігається більша частина заморожених активів Росії. Погрози, зокрема, отримувала генеральна директорка Euroclear Валері Урбен (Valérie Urbain) та інші керівники вищої ланки цієї фінансової інституції. Співрозмовники The Guardian серед європейських чиновників вважають, що відповідальність за кампанію несе російська військова розвідка (ГРУ). У Euroclear від коментарів відмовилися.

 

У розслідуванні, проведеному на початку цього місяця новинним сайтом EUobserver, згадувалося про погрози, які надходили на адресу пані Урбен у 2024 та 2025 роках, і про те, що вона звернулася до бельгійської поліції з проханням про захист від. У цьому їй було відмовлено, і вона разом з іншими керівниками компаній найняла спочатку бельгійську, а потім французьку охоронну фірму для залагодження своєї безпеки.

 

Паралельно з таємним залякуванням з Кремля лунали публічні погрози. Росія офіційні застерегла, що використання активів буде рівносильним крадіжці. А Центральний банк Росії заявив, що вимагає від Euroclear 230 мільярдів доларів компенсації збитків у рамках справи, порушеної в російських судах.

18.12.2025

