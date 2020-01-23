Держдума ухвалила в першому читанні всі путінські поправки до конституції.

Конституційні зміни спрямовані, зокрема, на те, аби Росію перетворити з президентської на парламентсько-президентську республіку.

Депутати російської Державної думи схвалили в першому читанні законопроєкт про поправки до конституції РФ , які запропонував президент країни. На підтримку документа в четвер, 23 січня, проголосували всі присутні на той момент 432 депутати (з 450). Про це повідомив російський інформаційний портал «Газета.Ру».

Запропоновані кремлівським шефом поправки до конституції передбачають внесення змін до 22 статтей основного закону Росії. Напередодні про підтримку конституційних змін висловилися всі парламентські фракції.

Як ми вже писали, Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів 15 січня запропонував внести поправки до конституції. Зокрема, депутатам Держдуми пропонується надати право не просто узгоджувати, а затверджувати прем'єр-міністра, а також усіх членів уряду. «За президентом має залишатися пряме керівництво збройними силами та усією правоохоронною системою», – сказав Путін. Раді федерації, своєю чергою, надається право проводити консультації з президентом щодо призначення керівників силових відомств і прокурорів регіонів, а також право пропонувати главі держави усувати з посад суддів КС і ВС.

Окрім того, шеф Кремля заявив, що може бути змінено положення конституції про два президентські терміни поспіль. Також він закликав прописати в основному законі як вимогу для кандидата на посаду президента – постійне проживання в Росії щонайменше впродовж 25 років.

Путін також запропонував обмежити дію на території Росії вимог міжнародного законодавства, міжнародних договорів і рішення міжнародних органів. Як він пояснив, «щоб гарантувати пріоритет конституції Росії в нашому правовому просторі».

Як повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, у другому читанні законопроєкт розглянуть 11 лютого.

Нагадаємо, що сам Путін пропонував до імплементації правок винести їх на всеросійський референдум.