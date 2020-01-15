Путін висловив бажання внести поправки до Конституції Росії.

Виступаючи перед Федеральними зборам, він запропонував, зокрема, обмежити повноваження президента на користь парламенту.

Президент Росії Володимир Путін у середу, 15 січня, виступив зі щорічним зверненням до Федеральних зборів. У своєму виступі він, зокрема, запропонував внести зміни до Конституції країни. Йдеться про підвищення ролі губернаторів, Держдуми і Ради Федерації. Зокрема Путін запропонував закріпити в Конституції статус і роль Державної ради, відродженого у 2000 році органу, в який входять голови реґіонів. Про це повідомив інформаційний портал «Газета.Ru».

«Конституція 1993 року була прийнята в період кризи, ситуація змінилася, хоча її потенціал ще не вичерпаний», – зазначив Путін.

Депутатам Держдуми пропонується надати право не просто узгоджувати, а затверджувати прем'єр-міністра, а також всіх членів уряду. «За президентом має залишатися пряме керівництво збройними силами та усією правоохоронною системою» – сказав Путін. Раді Федерації, своєю чергою, надається право проводити консультації з президентом щодо призначення керівників силових відомств і прокурорів регіонів, а також право пропонувати главі держави усувати з посад суддів КС і ВС.

Окрім того, шеф Кремля заявив, що може бути змінено положення Конституції про два президентські терміни поспіль. Також він закликав прописати в Основному Законі як вимогу для кандидата на посаду президента – постійне проживання в Росії щонайменше 25 років.

На переконання Путіна, поправки до Основного закону РФ повинні бути винесені на всенародне голосування.