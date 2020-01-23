Львівський перинатальний центр очолить Марія Малачинська.

Директоркою Львівського обласного перинатального центру стане Марія Малачинська, яка зараз очолює Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення. Таке рішення підтримала конкурсна комісія, яка сьогодні, 23 січня, провела своє засідання. Про це інформує пресслужба Львівської облради.
За Марію Малачинську проголосували 6 членів комісії. Ще двоє утримались, а один був проти.
Конкуренткою Марії Малачинської була завідувачка II гінекологічного відділення Перинатального центру Ірина Біль. Обидві кандидатки на посаду представили свою візію розвитку установи на короткосторокову та довгострокову перспективу.
Тепер конкурсна комісія рекомендуватиме депутатському корпусу Львівської обласної ради затвердити кандидатуру Марії Малачинської на посаді директора Львівського обласного перинатального центру й укласти з нею контракт терміном на 5 років.
Голосуванню передувало обговорення обох кандидатур у колективі Перинатального центру. Там також відбулося голосування за кандидатуру майбутнього директора. Працівники центру віддали 56% голосів за Ірину Біль та 32% голоси за Марію Малачинську. Однак це голосуванням вирішальним для членів конкурсної комісії не було, – інформує Zaxid.net. Видання нагадує, що сьогодні була вже третя спроба обрати директора Перинатального центру на конкурсній основі. Торік облрада двічі оголошувала конкурс на цю посаду. Марія Малачинська й Ірина Біль брали участь у двох конкурсах, але тоді не набрали достатньої кількості голосів.
23.01.2020
Для довідки:
Освіта:
Марія Малачинська здобула вищу освіту у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького. Закінчила медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа».
2001–2003 р. – магістратура у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО.
2003–2006 р. – аспірантура зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».
2007 р. присвоєно звання кандидата медичних наук зі спеціальності акушерство та гінекологія.
2015 р. – закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.
Трудова діяльність:
2001–2003 рр. – лікар-інтерн акушер-гінеколог на базі Львівського обласного перинатального центру.
2003 р. – старший лаборант кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
З 2004 р. – лікар УЗД за сумісництвом у Львівському обласному центрі репродуктивного здоров’я населення.
З 2007 р. – асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
З 2014 р. – доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (за сумісництвом).
2011–2015 р. – в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення».
З 20.01.2015 р. – директор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення».