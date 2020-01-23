Львівський перинатальний центр очолить Марія Малачинська.



Директоркою Львівського обласного перинатального центру стане Марія Малачинська, яка зараз очолює Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення. Таке рішення підтримала конкурсна комісія, яка сьогодні, 23 січня, провела своє засідання. Про це інформує пресслужба Львівської облради.

За Марію Малачинську проголосували 6 членів комісії. Ще двоє утримались, а один був проти.

Конкуренткою Марії Малачинської була завідувачка II гінекологічного відділення Перинатального центру Ірина Біль. Обидві кандидатки на посаду представили свою візію розвитку установи на короткосторокову та довгострокову перспективу.

Тепер конкурсна комісія рекомендуватиме депутатському корпусу Львівської обласної ради затвердити кандидатуру Марії Малачинської на посаді директора Львівського обласного перинатального центру й укласти з нею контракт терміном на 5 років.

Голосуванню передувало обговорення обох кандидатур у колективі Перинатального центру. Там також відбулося голосування за кандидатуру майбутнього директора. Працівники центру віддали 56% голосів за Ірину Біль та 32% голоси за Марію Малачинську. Однак це голосуванням вирішальним для членів конкурсної комісії не було, – інформує Zaxid.net. Видання нагадує, що сьогодні була вже третя спроба обрати директора Перинатального центру на конкурсній основі. Торік облрада двічі оголошувала конкурс на цю посаду. Марія Малачинська й Ірина Біль брали участь у двох конкурсах, але тоді не набрали достатньої кількості голосів.