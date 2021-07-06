У Львівському перинатальному центрі відкрили новий корпус.

У Львівському обласному перинатальному центрі, що на вул. Дж. Вашингтона, відкрили новий корпус – гінекологічне відділення. Відтак медзаклад тепер працюватиме на повну потужність після реконструкції, яка розпочалася ще у 2013 році. Про це сьогодні, 6 липня, повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У новому корпусі перинатального центру розташували гінекологічне відділення, відділення патології вагітності, консультативно-поліклінічне відділення, центр підтримки лактації і грудного вигодовування, а також супровід вагітних. Загалом тут облаштовано 154 ліжкомісця.

«Гінекологічне відділення передбачає 80 ліжок, де пацієнти матимуть змогу обстеження, корекції різних гінекологічних проблем і, звичайно, збереження ранніх етапів вагітності», – розповіла керівниця медзакладу Марія Малачинська.

У новому корпусі провели ремонт, закупили необхідне обладнання й медичну техніку. За даними ЛОДА, загалом у всі роботи вклали понад 170 мільйонів гривень. Це були кошти з державного та місцевого бюджетів.

Тепер Львівський перинатальний центр зможе надавати всі види високоспеціалізованої гінекологічної допомоги мешканкам Львівщини та всього Західного регіону.

Нагадаємо, перинатальний центр на реконструкцію закрили у вересні 2013 року. Тоді планували закінчити її максимум за рік, але все затягнулося на вісім років. Першу чергу Львівського обласного клінічного перинатального центру після реконструкції відкрили 22 червня 2018 року.

Загалом станом на початок 2021 року на реконструкцію перинатального центру з різних джерел фінансування скеровано 333,7 мільйона гривень, з яких кошти Державного фонду регіонального розвитку – майже 63 мільйони гривень, кошти субвенції державного бюджету – 133,2 мільйона гривень, фінансовий ресурс обласного бюджету – 137,6 мільйона гривень.

З часу відкриття після реконструкції у Львівському перинатальному центрі відбулося 15 411 пологів і народилося 15 779 дітей.

Фото lvivoblrada.gov.ua