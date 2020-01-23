Голова фракції "Слуга народу" виступив за призупинення євроінтеґрації.

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна має тимчасово відмовитися від гармонізації власного законодавства із Європейською Унією.

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

На думку народного депутата, відмова від політики європейської інтеграції, основним компонентом котрої є законодавче зближення України та ЄС, потрібна для створення Україною власних правил гри, які, на його думку, дозволять використовувати конкурентні переваги.

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства" (українського із європейським). Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", – заявив Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й "заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори". "Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися", – зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання "конкурентної переваги". "Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують (як уточнює видання "Європейська правда", ВВП Словенії на душу населення у ринкових цінах станом на 2018 рік складає близько 22 тис. євро на рік, що вище, ніж у 12 інших членів ЄС; ВВП України на душу населення у 8,5 разів нижчий, – прим. Z)", – вважає він.

Невдовзі після того, як заява Арахамії наробила сполоху серед українських експертів (багато хто порівнював арґументи пана Давида з відмовками Миколи Азарова), голова фракції "Слуги народу" виступив із уточненням: Давид Арахамія стверджує, що його слова зле витлумачили.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час, інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади... Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само й Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше – lost in translation", – написав він у Facebook.