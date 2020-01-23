Голова фракції "Слуга народу" виступив за призупинення євроінтеґрації.

 

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна має тимчасово відмовитися від гармонізації власного законодавства із Європейською Унією.

 

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

На думку народного депутата, відмова від політики європейської інтеграції, основним компонентом котрої є законодавче зближення України та ЄС, потрібна для створення Україною власних правил гри, які, на його думку, дозволять використовувати конкурентні переваги.

 

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства" (українського із європейським). Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", – заявив Арахамія.

 

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й "заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори". "Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися", – зазначив депутат.

 

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання "конкурентної переваги". "Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують (як уточнює видання "Європейська правда", ВВП Словенії на душу населення у ринкових цінах станом на 2018 рік складає близько 22 тис. євро на рік, що вище, ніж у 12 інших членів ЄС; ВВП України на душу населення у 8,5 разів нижчий, – прим. Z)", – вважає він.

 

Невдовзі після того, як заява Арахамії наробила сполоху серед українських експертів (багато хто порівнював арґументи пана Давида з відмовками Миколи Азарова), голова фракції "Слуги народу" виступив із уточненням: Давид Арахамія стверджує, що його слова зле витлумачили.

 

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час, інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади... Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само й Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше – lost in translation", – написав він у Facebook.

 

23.01.2020

До теми

Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Роки жнив
Андрій Бондар
Історія не залишила Лифарю нічого, крім місцевої ідентичності, що у своїх проявах так схожа на ностальгію багатьох лояльних до імперії обивателів сьогоднішнього дня.
20.01.20 | | Дискурси
Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20 | | Наука
«Віддана»: фільм про жінок від жінок
Ольга Руденко
Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.
19.01.20 | | Штука
«Ми патологічно логоцентрична нація»
Катерина Калитко
«Ніхто не хоче бути великим мертвим письменником, батьком нації, який постфактум десь із труни про щось віщає»
19.01.20 | | Дискурси
Зелений туман
Володимир СЕМКІВ
В умовах обмеженої видимості йде відчайдушна боротьба між тими, хто прагне побороти пустку, й тими, хто ладує в ній схеми.
18.01.20 | | Україна
Кремлівські пертурбації
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Росія змінила свого, здавалося б, незмінного прем’єра. А Путін виступив з ініціативою радикальних конституційних реформ. То що ж там відбувається насправді?
17.01.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.