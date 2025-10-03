Орбан вчергове заветував українську євроінтеґрацію.

Угорський прем’єр також виступив проти надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів.

Європейські лідери завершили дводенну зустріч у Копенгаґені, яка пройшла під супроводом перешкод, що їх чинив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. По це повідомив телеканал Euronews. Незважаючи на заклики глав інших держав та урядів, Орбан навідріз відмовився зняти вето зі заявки України на вступ до Європейської Унії. Це вето завадило також і Республіці Молдова просунутися у перемовинах про членство.

Господиня зустрічі, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи дії Угорщини, заявила: «Я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, а розширення Європейської Унії – це частина нашої стратегії. Це питання для всієї Європейської Унії і фактично для всього європейського континенту. Ми повинні побудувати якнайсильнішу Європу, що в моєму розумінні означає розширення ЄУ. І я не дозволю одній країні, і вже точно не дозволю пану Орбану ухвалювати рішення щодо всього європейського майбутнього». За її словами, угорське вето заважає колективній підтримці України та кидає виклик єдності європейських країн у небезпечний момент, коли Росія посилює атаки, а Сполучені Штати скоротили допомогу Києву.

Фредеріксен запропонувала Києву продовжити технічну роботу в очікуванні на зняття вето та відкриття першого блоку переговорів про вступ. Раніше цього тижня Європейська Комісія оголосила, що Україна «з рекордною швидкістю» завершила перевірку свого законодавства.

Спробу голови Європейської Ради Антоніу Кошти змінити правила голосування та перейти на кваліфіковану більшість також було заблоковано угорським прем'єр.

Окрім того, Віктор Орбан відкинув ініціативу щодо надання Україні кредиту у розмірі 140 мільярдів євро з використанням заморожених активів російського Центробанку. «Якщо Європейська Унія вирішить доторкнутися до чужих грошей і забрати їх, ми не будемо частиною цієї угоди, тому ми не матимемо жодної відповідальності в майбутньому», – заявив він.

Відсутність одностайності загрожує ускладнити і так непросту схему використання заморожених російських активів. Без підтримки 27 країн-членів Єврокомісія не зможе використати бюджет ЄУ як кінцевий гарант.