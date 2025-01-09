У Москві розцінили останні рішення Єревана як початок виходу Вірменії з ЄАЕС.

В російському уряді заявили, що ЄУ та ЄАЕС несумісні.

 

                                       Алєксєй Оверчук

 

Росія трактує євроінтеграційну ініціативу вірменського уряду як намір Єревана полишити Євразійський економічний союз. Про це заявив віцепрем'єр Росії Алєксєй Оверчук.

 

«Ми розглядаємо початок обговорення у Вірменії законопроєкту "Про запуск процесу вступу до Європейської Унії" як початок виходу Вірменії з ЄАЕС», – сказав Оверчук, слова якого цитує інформаційне агентство Interfax.

 

Російський віцепрем'єр зазначив, що рішення про запуск процесу входження до ЄУ – це суверенний вибір Вірменії, на який вона, безсумнівно, має право. При цьому Оверчук додав: «Російська Федерація вибудовуватиме свою економічну політику щодо Вірменії з урахуванням цієї обставини».

 

Коментуючи рішення уряду Вірменії, Оверчук заявив, що ЄУ та ЄАЕС несумісні. «Обидва об'єднання передбачають відсутність митних кордонів та свободу руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Уявити, що ці два союзи в якійсь точці зійдуться, неможливо», – наголосив російський чиновник.

 

Оверчук також застеріг Єреван, що у разі «згортання відносин з ЄАЕС» Вірменія втратить привілеї, які були в неї. За його словами, у Вірменії зростуть ціни на енергію та продовольство, а експорт вірменських товарів до Росії скоротиться на 70–80%.

 

Нагадаємо, що вірменський уряд на засіданні у четвер зранку, дев’ятого січня, схвалив законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейської Унії». «За останні роки у Вірменії та ЄУ були досить інтенсивні та динамічні відносини. Вони мали дуже багатий контент, а також охоплювали різні сфери. ЄУ із різних приводів висловлювала підкреслену політичну підтримку демократії у Вірменії… Євроунія також висловила готовність сприяти зміцненню економічної стабільності Вірменії», – заявив міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян, представляючи законопроєкт.

09.01.2025

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