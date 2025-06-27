Саміт ЄУ не зміг схвалити спільну заяву на підтримку вступу України.

Проти рішуче виступила Угорщина. Через це перемовини Брюсселя і Києва про членство не зможуть розпочатися.

Саміт Європейської Унії не зміг схвалити підсумкову заяву щодо України, в одному з пунктів якої йшлося про підтримку початку перемовин про прийняття країни до ЄУ. Про це повідомив польський інформаційний портал Wirtualna Polska. Проти цієї заяви виступила Угорщина. Вето Будапешта може зруйнувати шанси на відкриття першого переговорного кластера під час польського головування в Раді ЄУ.

У повідомленні Європейської ради йдеться, що текст комюніке «рішуче» підтримали 26 країн-членів ЄУ з 27, включно зі Словаччиною. Однак відсутність підтримки з боку Будапешта заважає зробити подальші кроки в напрямку європейської інтеґрації України. «Єврорада повернеться до обговорення цієї теми на наступній зустрічі [в жовтні]», — наголошується в пресрелізі.

У проєкті підсумкової заяви йдеться, що Європейська Рада засуджує російські обстріли територій України, продовжить всебічно підтримувати Київ, а також «підтримує шлях України до членства в ЄУ».

Журналісти запитали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про причини вета. Той пояснив, що головною проблемою є триваюча війна. Він зазначив, що, на його думку, інтеґрація України з Європейською Унією також означатиме включення до спільноти триваючого збройного конфлікту. Орбан також повідомив, що 95 відсотків угорців, які взяли участь у консультативному референдумі, висловилися проти підтримки вступу України до ЄУ. Хоча насправді в референдумі взяли участь менше третини дорослого населення Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також прокоментував позицію Угорщини. Він наголосив, що уряд не піде проти волі угорців. У своєму дописі у Facebook він зазначив, що Будапешт не підтримує інтеґрацію з ЄУ країни, яка, як він заявив, становить загрозу енергетичній безпеці Угорщини та в минулому призвела до складної ситуації для угорських фермерів.