Орбан заявив про можливість виходу Угорщини з Євроунії.

За словами угорського прем'єра, якби ЄУ в 2004 році виглядала так, як тепер, то його країна, ймовірно, не приєдналася б до спільноти.

В Угорщині знову активно дискутується питання про доцільність членства країни в Європейській Унії та ймовірність виходу зі спільноти. Дискусію спровокували слова угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, мовлені під час форуму, організованого партією Fidesz у містечку Пілішвероешварі під Будапештом. Головними темами зустрічі були можливий вступ України до Євроунії та парламентські вибори 2026 року. Про це повідомляє угорський інтернет-портал ATV.hu.

Під час часу пресконференції за результатами форуму журналісти попросили прем'єра прокоментувати нинішню позицію Угорщини в європейській спільноті. Він відповів так: «Президент США Дональд Трамп вже кілька разів мене запитував: "Вікторе, коли ти нарешті вийдеш з Унії?" На що я йому кажу: “Пане президенте, нам потрібна хороша зустрічна пропозиція”. Ми повинні вирішити, коли настане момент, що варто ухвалити рішення про вихід, але це має бути вирішено після глибоких роздумів».

Орбан нагадав, що 85% угорського експорту йде на ринок ЄУ, тому Угорщина не може обійтися без 400-мільйонного ринку ЄУ. «Вихід має відбутися тоді, коли недоліки членства переважатимуть над його перевагами. Цей момент ще не настав», – констатував він.

На своїй сторінці у Facebook Орбан, підбиваючи підсумки форуму, вкотре закликав угорців проголосувати проти вступу України до Євроунії на референдумі Voks 2025. «Вступ України до ЄУ на десятиліття вперед визначить майбутнє Угорщини. Ми можемо втратити все, над чим працювали протягом останніх 15 років», – написав угорський прем'єр. Він також додав, що вступ України до Унії означатиме для Угорщини «втрату сільськогосподарських субсидій, знижених муніципальних зборів і сімейних виплат».