У Євроунії обговорюють зміну правил вступу.

Це може спростити здобуття членства, для якого нині потрібне одностайне рішення країн-членів.

 

 

Керівництво Європейської Унії розглядає можливість прийняття до організації нових країн без надання їм права вето на першому етапі. Про це повідомляє видання Politico. Таким чином вдасться нейтралізувати тих лідерів країн, які необґрунтовано виступають проти чийогось членства. Як приклад видання наводить позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вперто виступає проти вступу України до ЄУ.

 

Обговорення цього питання наразі перебуває на початковому етапі і вимагає підтримки всіх членів Євроунії.

 

«Майбутні члени повинні бути зобов’язані відмовитися від свого права вето, доки не будуть впроваджені ключові інституційні реформи, такі як запровадження голосування кваліфікованою більшістю щодо більшості політичних питань», – заявив голова комітету з європейських справ Бундестаґу Німеччини Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter). Ініціатива, за його словами, дозволить державам-кандидатам – Україні, Молдові, Чорногорії та іншим — отримати доступ до європейських переваг, не чекаючи завершення всіх внутрішніх реформ в Євроунії.

 

Під внутрішніми реформами мають на увазі, насамперед, обмеження можливості застосування права вето вже чинними членами ЄУ.

 

Останньою на даний момент країною, яка успішно завершила вступ до Євроунії, є Хорватія, яка здобула повноправне членство ще 2013 року.

20.10.2025

