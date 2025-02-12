Парламент Вірменії схвалив законопроєкт про вступ до Євроунії.

В документі вказано, що таким чином вдасть «зробити країну безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою».

Парламент Вірменії у середу, 12 лютого, схвалив законопроєкт щодо вступу країни до Європейської Унії. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Документ під назвою «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євроунії» підтримали 63 депутати, проти висловилися семеро, ніхто не утримався.

У документі вказується, що Республіка Вірменія «оголошує про початок вступу до ЄУ, висловлюючи волю свого народу і ставлячи завдання зробити країну безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою».

На підтримку законопроєкту проголосували представники правлячої фракції «Громадянський договір», проти його ухвалення виступили депутати опозиційної фракції «Честь маю». Інша опозиційна сила – партія «Вірменія» – у голосуванні участі не брала.

Ініціатором законопроєкту виступив громадянський рух «Платформа демократичних сил». За два місяці активістам руху вдалося зібрати понад 60 тисяч підписів на підтримку документа. Для подання законопроєкта на розгляд парламенту необхідно зібрати, згідно зі законом, 50 тисяч підписів.

Дев’ятого січня 2025 року проєкт закону схвалив вірменський уряд. При цьому прем'єрміністр Нікол Пашинян наголосив, що цей документ «не означає членства Вірменії в Євроунії в прямому розумінні цього слова», а рішення про вступ до ЄУ може бути ухвалене лише на референдумі.