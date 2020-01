Президент пообіцяв інвесторам цілодобову няню.

Президент України Володимир Зеленський анонсував п’ятирічні податкові канікули для інвесторів, які вкладуть у майбутню приватизацію 10 і більше мільйонів доларів, та програму особистого менеджера для великих інвесторів.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки усім інвесторам, які дадуть на приватизацію 10 млн доларів плюс, ми даємо податкові канікули - ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток", – звернувся Зеленський до потенційних іноземних інвесторів та нагадав, що приватизація держпідприємств в Україні має розпочатися навесні.

Крім того, він поінформував, що підготовлено нову програму "інвестор-няня", яка передбачає, що кожному інвестору, великій компанії, яка вкладе в Україну 100 млн доларів і більше, буде забезпечено окремий контракт із державою.

"Саме держава буде вас захищати, у вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами і 24/7 буде з вами працювати", – підкреслив Президент.

Він також поінформував про земельну реформу, яка планується в Україні, та дерегуляцію.

"Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. У нас талановиті й поки що не дуже, я не хочу назвати українців cheap, але поки що there is cheaper than in Europe", – додав Зеленський.

Політичні опоненти та низка експертів критикують ініціативу Володимира Зеленського, вважаючи, що вона підтверджує брак верховенства права в Україні й свідчить про "ручне управління".

"Інвесторів менше цікавлять няньки... Інвесторів цікавить верховенство права, коли їх інвестиції захищені законом", – прокоментував ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Ексдепутат Вікторія Войціцька написала: "Щиро раджу Президенту терміново змінити своїх радників, які «ефективно та професійно підготували» його до Давоса... Саме такими заявами демотивують інвесторів, бо це означає, що в Україні нема верховенства права, нема захисту інвестицій, і тільки за умови «контракта з державою» можна вберегти свої інвестиції. Та ще й назвати таку «послугу» нянею.... Інвестори точно не діти і зазвичай негативно сприймають патерналізм з боку держави", – підкреслила вона.