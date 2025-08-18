Напередодні зустрічі зі Зеленським Трамп заявив, що той може закінчити війну негайно.

Президент США також виключив повернення Криму Україні та її вступ до НАТО.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед приїздом президента України Володимира Зеленського до Вашінґтона заявив, що український президент може завершити війну з Росією «практично негайно».

 

«Президент України Зеленський може завершити війну з Росією майже негайно, якщо захоче, або може продовжити воювати. Згадайте, з чого все почалося. Жодного повернення Криму, відданого Обамою (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!», – написав Трамп в соцмережі Truth Social рано вранці в понеділок, 18 серпня.

 

Глава Білого дому також написав, що 18 серпня у Білому домі буде «важливий день». Йдеться про його зустріч зі Зеленським та ще кількома лідерами європейських країн. «Ніколи ще так багато європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх у себе!», – зауважив президент США.

 

Сам Володимир Зеленський вже прибув до Вашінґтона. Опосередковано вповідаючи на репліку Трампа, він написав у своєму Telegram-каналі: «Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звичайно, не варто було віддавати Крим тоді, так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою, з нашими європейськими друзями змусить Росію до справжнього миру».

18.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25 | | Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25 | | Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25 | | Дискурси
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.  
12.08.25 | | Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25 | | Україна
Нотатники
Андрій Содомора
Крізь часу пласт докопуюсь до них – Адреси, ймення, телефони, дати... Йду у минуле... Пробую згадати... По сліду йду, але вже й він застиг.  
11.08.25 | | Дискурси
Загибель імперії
Віталій Портников
Йде справжній процес розпаду імперії – напевне, не такий помітний у порівнянні з картиною розкладу самої Російської Федерації, але значно реальніший.
10.08.25 | | Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» –  приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25 | | У світі

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.