Напередодні зустрічі зі Зеленським Трамп заявив, що той може закінчити війну негайно.

Президент США також виключив повернення Криму Україні та її вступ до НАТО.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед приїздом президента України Володимира Зеленського до Вашінґтона заявив, що український президент може завершити війну з Росією «практично негайно».

«Президент України Зеленський може завершити війну з Росією майже негайно, якщо захоче, або може продовжити воювати. Згадайте, з чого все почалося. Жодного повернення Криму, відданого Обамою (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!», – написав Трамп в соцмережі Truth Social рано вранці в понеділок, 18 серпня.

Глава Білого дому також написав, що 18 серпня у Білому домі буде «важливий день». Йдеться про його зустріч зі Зеленським та ще кількома лідерами європейських країн. «Ніколи ще так багато європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх у себе!», – зауважив президент США.

Сам Володимир Зеленський вже прибув до Вашінґтона. Опосередковано вповідаючи на репліку Трампа, він написав у своєму Telegram-каналі: «Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звичайно, не варто було віддавати Крим тоді, так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою, з нашими європейськими друзями змусить Росію до справжнього миру».