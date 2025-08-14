Трамп пригрозив Путінові «поважними наслідками», якщо той не погодиться на мир.

Трамп також припустив, що незабаром після його зустрічі з Путіним відбудеться тристороння зустріч, у якій візьме участь також Зеленський.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив «поважними наслідками», якщо диктатор Росії Володимир Путін не погодиться на мир в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ця його заява пролунала під час брифінгу з журналістами, який відбувся в середу, 13 серпня, після відеоконференції з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання журналістів, чи будуть ці наслідки санкціями чи тарифами, якщо його зустріч з Путіним на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, виявиться безрезультатною,Трамп відповів: «Мені не потрібно уточнювати. Будуть дуже поважні наслідки».

На запитання про те, чи зможе Трамп переконати Путіна не атакувати мирних мешканців, він відповів: «Я гадаю, ні. Ось що я вам скажу. Я говорив з ним про це, у мене з ним було багато гарних розмов, а потім я вдома бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку, або в житловий будинок, і люди лежать мертві на вулиці».

Глава Білого дому також не виключив, що після його зустрічі з Путіним на Алясці може швидко відбутися друга зустріч, в якій візьме участь президент України Володимир Зеленський. «Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде швидка друга. Я хотів би зробити це майже негайно, і у нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене туди запросити», – розповів Трамп. Він не назвав термінів і місця для другої зустрічі.