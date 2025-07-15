Трамп закликав Київ вдарити по Москві й Петербургу.

Він навіть розглядав можливість відправки Україні ракет Tomahawk для реалізації цих цілей.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядав можливість відправки до України крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Про це йдеться в опублікованій в газеті The Washington Post колонці відомого політичного оглядача Девіда Іґнатіуса (David Ignatius) під назвою «Дотискаючи Путіна, Трамп “ескалює, щоб деескалувати”» (In squeezing Putin, Trump ‘escalates to de-escalate).

 

Автор з покликом на джерело в Білому дому розповів, що минулого тижня Дональд Трамп в телефонній розмові запитав президента України Володимира Зеленського про те, чому Українська армія не завдавала ударів по Москві. На що Зеленський відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю». Трамп, своєю чергою, додав, що Україні потрібно «підсилити тиск», причому не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург.

 

Автор з покликом на джерело розповів, що Трамп у п'ятницю, 11 липня, обговорював у Білому дому питання поставок Україні ракет Tomahawk. Однак до підсумкового списку озброєнь для України, пише він, ці ракети не увійшли. Проте Іґнатіус не виключає, що їх можуть передати Україні пізніше, якщо Трампу знадобляться додаткові важелі тиску.

 

Джерело Іґнатіуса в Пентаґоні також повідомило, що США, швидше за все, знімуть обмеження щодо дальності застосування ракет ATACMS, які вже є в України. Такий крок дозволить українським військовикам використовувати 18 наявних у них ракет ATACMS на повну дальність — до 300 кілометрів.

 

«Вони не досягнуть аж Москви чи Санкт-Петербурга, але вразять військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко всередині Росії, які зараз перебувають поза межами досяжності», – зазначає автор. Тож, на його переконання, Дональд Трамп готовий до обговорення постачання Tomahawk, оскільки вважає, що Володимир Путін піде на перемовини  лише під загрозою застосування більшої сили. «Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив “ескалувати, щоб деескалювати”», – зазначає Девід Іґнатіус.

15.07.2025

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